Morgan Freeman révèle la première carrière qu’il a eue à faire avec Ryan Reynolds sur le garde du corps de la femme de Hitman

Cela dit, le personnage de Morgan Freeman dans The Hitman’s Wife’s Bodyguard était un ajout surprenant à la suite, compte tenu du rôle. Vers la fin du film — et spoilers – il y a une séquence de yacht exceptionnellement amusante dans laquelle le personnage de Ryan Reynolds, Michael Bryce, se fraye un chemin à travers une multitude de méchants, lançant des coups de poing sur le chemin. L’un de ces méchants est même envoyé par un juke-box qui joue de manière amusante “I Saw The Sign”. À ce stade, le personnage est assez mauvais pour l’usure, mais Bryce finit par se présenter juste à temps pour sauver Darius Kincaid (Samuel L. Jackson); cependant, alors Freeman’s Senior le combat de près, en lançant quelques coups de poing et en se comportant de manière “vite”. Sans dévoiler la fin, on dirait que c’était une scène assez amusante – bien que complexe – à filmer.