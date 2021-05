Morgan Lander dit qu’il pourrait “ absolument ” y avoir de la nouvelle musique de Kittie dans le futur

Morgan Lander dit qu’il pourrait “absolument” y avoir de la nouvelle musique de KITTIE à un moment donné dans le futur.

Après la London, Ontario, les métallurgistes canadiens ont terminé le cycle de tournée des 2011. “Je t’ai échoué” album, KITTIE est entrée dans une longue période d’inactivité pendant laquelle la guitariste / chanteuse s’est concentrée sur un travail de marketing pour une chaîne de clubs de fitness, tandis que sa sœur Mercedes Lander, a travaillé dans l’immobilier et plus récemment dans une société de logiciels. Le groupe a également commencé à travailler sur un documentaire couvrant toute sa carrière, “Origines / Evolutions”, qui a finalement vu le jour en 2018 via Divertissement Lightyear en Amérique du Nord.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Pierre Gutiérrez de Discussions sur le rock si KITTIE est toujours “en pause”, Morgan répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour le moment, oui. Depuis que le documentaire a été filmé et est sorti, il y a eu quelques changements. Nous ne sommes plus un acte signé. Donc, si nous devions faire de la nouvelle musique, elle sortirait indépendamment. Mais nous avons encore un certain nombre de projets de type héritage que nous allons publier et sur lesquels nous travaillerons pour l’avenir. Nous aimons pouvoir rendre hommage aux choses que nous avons faites dans le passé. Et je sais qu’un beaucoup de gens sont même simplement enthousiasmés par les rééditions d’anciens trucs et autres. Nous cherchons toujours des moyens de réintroduire les gens [to KITTIE‘s music] et ainsi de suite. Nous avons donc deux ou trois choses à venir. Je ne peux pas vraiment donner trop de détails pour le moment, mais il y aura des annonces et ce sera génial et ça devrait être assez amusant. Mais pas de nouvelle musique pour le moment. “

Concernant quand KITTE les fans peuvent s’attendre à une annonce concernant lesdits projets “hérités”, Morgan a déclaré: “Je ne suis pas tout à fait sûr, en fait. Il est encore en quelque sorte au stade du développement, mais c’est juste un projet héritage amusant qui, je pense, ravira certaines personnes et collectionneurs.”

Morgan a également confirmé que KITTIE est toujours très vivant, même si le groupe n’est pas actif en tant qu’entité d’enregistrement et de tournée.

“Le truc c’est, surtout pour moi et pour Mercedes, KITTIE fait partie de nos vies, et cela ne cessera jamais de faire partie de nos vies », a-t-elle déclaré. fouiller dans les archives pour donner aux gens de petits extraits du passé. Donc KITTIE ne mourra jamais parce qu’il vit encore en nous. Nous travaillons toujours sur le KITTIE héritage, et nous vivons et respirons toujours cela chaque jour. Et donc absolument il pourrait y avoir de la nouvelle musique. Mais je ne pense tout simplement pas que – ce n’est pas encore le bon moment. Mais il y a toujours un bon moment pour tout, et je pense que cela pourrait très bien arriver. “

Octobre dernier, Mercedes dit au “Thunder Underground” podcast pour lequel il n’était pas prévu KITTIE pour se réunir de sitôt. «Je sais que nous avons la chance de vivre les expériences que nous avons vécues», a-t-elle déclaré. Et nous avons passé un moment vraiment incroyable lorsque nous avons fait ce spectacle ‘Live In London’ quelques années, où nous avons ramené tout le monde qui voulait revenir. Et nous avons aimé un «voyage dans le temps» avec tous les différents membres et des trucs comme ça. C’était donc vraiment cool. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire cela. Mais à ce stade, à moins que nous n’obtenions une très bonne offre… Je ne pense pas que nous ferions quoi que ce soit à moins que ce ne soit une offre vraiment formidable et que nous puissions inclure tout le monde, d’une manière ou d’une autre. Et je pense qu’à ce stade, nous sommes en quelque sorte l’un de ces groupes hérités, je pense que cela aiderait probablement vraiment, ou ce serait vraiment cool, si nous pouvions aussi quelque chose avec certains des anciens membres. Parce que pour le moment, nous n’avons pas forcément … je veux dire, à part ma sœur, moi-même et Tara, c’est juste nous trois, techniquement, dans le groupe.

“C’est un peu difficile pour nous de continuer sans Trish, parce que ça serait un peu bizarre de ne pas l’avoir là-bas “, continua-t-elle.” Il se passe donc beaucoup de choses avec ça. Mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Si quelqu’un décide qu’il veut nous faire une bonne offre, et que cela fonctionne pour nous, et c’est faisable pour nous et nous sommes capables de le faire, je ne vois pas pourquoi. Mais en même temps, nous voulons nous assurer que tout va bien pour les fans aussi. Nous voulons nous assurer que les gens qui viennent au spectacle vivent une bonne expérience, car c’est peut-être la dernière fois. [Laughs] Nous ne voulons pas court-circuiter qui que ce soit et avoir une expérience “ inférieure à ”, si cela a du sens – nous voulons nous assurer que tout le monde qui vient à un spectacle soit époustouflé. Nous devons donc nous surpasser. Mais nous verrons ce qui se passe. On ne sait jamais.”

Doan est décédé en février 2017. Le KITTIE la bassiste n’avait que 31 ans au moment de sa mort.

Né à Gwangju, Corée du Sud (à environ 270 kilomètres de la capitale Séoul), Doan rejoint KITTIE en 2005 et a été dans le groupe pendant deux ans avant de partir en 2007 puis de le rejoindre en 2012. Elle peut être entendue sur KITTIEEP 2006 de “Plus jamais” et l’album complet de 2007 “Funérailles d’hier”.

Au début de 2008, il a été signalé que Doan laissé à l’origine KITTIE en raison du trouble de l’alimentation anorexie-athlétique-mentale, avec lequel elle luttait depuis près de deux ans.

Doan a déménagé en Australie en 2009 pour obtenir un diplôme et essayer de surfer avant de revenir au Canada en 2011. Elle est apparemment retournée en Australie en 2013 et est restée active. Twitter compte et Facebook page où elle a fréquemment publié des articles sur ses luttes de vie et ses batailles contre la dépression.

“Je t’ai échoué” vendu 3000 exemplaires aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 178 sur le palmarès Billboard 200.