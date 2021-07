Morgan Neville parle d’Anthony Bourdain Doc Roadrunner 10z viral

Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain sort le vendredi 16 juillet en salles. Le documentaire de Morgan Neville devrait être diffusé plus tard à la télévision sur CNN, puis diffusé sur HBO Max. Le film explore la vie de Bourdain et le suicide choquant de l’hôte de voyage.

Le rédacteur en chef de ComingSoon, Tyler Treese, s’est entretenu avec Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain réalisateur Morgan Neville à propos de son documentaire émotionnel. Regardez l’interview vidéo complète ci-dessous ou lisez la transcription complète.

Tyler Treese : Roadrunner aborde le suicide dès le départ et il va vraiment en profondeur à la fin. Le film est toujours une célébration de la vie, mais il ne recule pas devant les défauts d’Anthony et son humanité. A-t-on jamais hésité à couvrir sa mort en profondeur ?

Morgan Neville: Je me sentais obligé. Quand je disais aux gens que je travaillais sur un documentaire sur Anthony Bourdain, la première réaction que je recevais souvent était comme un gros soupir, du genre « Oh, mon Dieu, c’est une tragédie » ou « Je ne peux pas regarder son montrer plus” ou “Je ne sais pas quoi faire de sa mort.” J’ai l’impression que ce genre de chagrin vient de le figer d’une certaine manière dans l’esprit des gens. Donc, une partie de ce que j’ai réalisé que le film devait faire était d’aider les gens à le traiter suffisamment pour qu’ils puissent recommencer à penser à lui comme une personne à part entière. Nous devions en quelque sorte l’expliquer suffisamment ou du moins le traiter suffisamment pour que les gens puissent revenir en arrière et se souvenir de ce qu’ils aimaient chez Bourdain.

Quel a été le processus de récurage des voix off et des prises de vue pour trouver la narration du film ? Cela ressemble à un processus intimidant. Combien a déjà été catalogué et comment avez-vous vécu tout cela ?

J’ai parcouru chaque article, livre sur cassette, session de voix off, podcast et j’ai extrait toutes les lignes de tout ce que je pensais être des choses intéressantes qu’il a dites. Et puis j’ai rassemblé un classeur d’environ 500 pages de choses qu’il a dites, et je les ai organisés par sujet. Et alors, pendant que je faisais le film, je le parcourais toujours et je regardais ce qu’il avait dit à propos de tout. Et ce qui est incroyable, c’est tout ce qu’il a réellement dit et combien de sa propre vie il a déjà dit et raconté, parce qu’il a toujours été en quelque sorte le sujet de tout ce qu’il a fait d’une certaine manière. Il pouvait être analytique sur lui-même. Donc, une fois que j’ai réalisé que je pensais que je pouvais vraiment utiliser sa voix pour aider à raconter l’histoire. D’une certaine manière, j’y ai pensé comme William Holden dans Boulevard du Coucher de Soleil qu’il le raconterait d’outre-tombe. Et je pense que Tony aurait aimé ça aussi.

Oui, c’est un sujet étrange pour un documentaire parce qu’une grande partie de sa vie a été documentée de manière si franche devant la caméra, ce qui est très utile. Lors de l’assemblage de Roadrunner, en quoi cela différait-il de quelque chose comme Won’t You Be My Neighbor en raison de la grande quantité de séquences déjà disponibles ?

Oui, et ce qui était génial, c’est qu’une grande partie de sa vie était filmée, mais pas à la télévision. Ainsi, par exemple, lorsqu’il tournait, il était souvent très ouvert sur un problème de sa vie ou sur ce qu’il traversait. Et cela faisait partie de la façon dont il réchauffait les gens ou s’il pouvait amener d’autres personnes à s’ouvrir, c’était en étant lui-même si ouvert et vulnérable. Mais alors, ils n’utiliseraient jamais ces images dans les émissions. Donc, dans les images brutes, beaucoup de lui sont assez ouverts et honnêtes sur les choses, ce qui était incroyable, mais ces choses n’ont jamais fait le spectacle. Comme cette séance de thérapie, nous en avons quelques images et ils avaient fait un épisode à Buenos Aires parce que plus de personnes sont en thérapie à Buenos Aires que dans n’importe quelle autre ville du monde, apparemment. Ils ont décidé qu’ils allaient mettre Tony en thérapie pour une scène. Et ils ont en quelque sorte mis en scène cette scène de thérapie avec le thérapeute et dans les images brutes, c’est 90 minutes où Tony parle de ses problèmes psychologiques comme en tant que documentariste. Cela n’arrive jamais. À quelle fréquence voyez-vous votre sujet en thérapie, devant la caméra, parler de ce qu’il traverse ? Et bien sûr, seule une petite partie de cela a été intégrée à l’épisode qu’ils ont utilisé, mais je pense que Tony a fini par le prendre vraiment au sérieux.