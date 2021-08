Morgan Stanley achète 6,5 millions d’actions de confiance Bitcoin en niveaux de gris Crypto new media

Les fonds d’investissement de Morgan Stanley ont acquis plus de 6,5 millions d’actions dans Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) dans le cadre d’une décision qui intervient alors que d’autres grandes institutions financières envisagent des moyens de donner à leurs clients une exposition à l’espace de la crypto-monnaie.

Selon les documents de la SEC, repérés par Decrypt, de la société, Morgan Stanley a investi dans GBTC dans plus d’une douzaine de fonds. Son principal détenteur du fonds axé sur Bitcoin est désormais son portefeuille de croissance, qui compte 2,3 millions d’actions.

Parmi les autres fonds, citons le Morgan Stanley Insight Fund, un fonds de croissance en actions qui gère 8 milliards de dollars d’actifs et a acquis plus de 900 000 actions de GBTC d’une valeur de 27,6 millions de dollars, et le portefeuille Discovery de la banque a acheté environ 600 000 actions. Son portefeuille de croissance VIF détient 130 000 actions.

Les actions de Morgan Stanley auraient été achetées en juin, alors que BTC oscillait autour de la barre des 30 000 $ et que les actions de GBTC se négociaient près de la barre des 30 $. Il convient de noter que les actions du fonds ne représentent pas un BTC complet. Au lieu de cela, selon le site Web de Grayscale, chaque action contient 0,000937812 BTC.

Selon Decrypt, cette décision fait de Morgan Stanley le deuxième plus grand détenteur connu de GBTC derrière ARK Investment Management de Cathie Wood, qui détient 0 million d’actions du fonds.

Grayscale Bitcoin Trust offre aux investisseurs une exposition à la crypto-monnaie phare, mais ne les oblige pas à détenir ou à gérer des clés privées. Il est négocié de gré à gré et nécessite un investissement minimum d’au moins 50 000 $ et une période de détention de six mois. Il a des frais de dépenses annuels de 2%.

Le fonds compte désormais plus de 31 milliards de dollars d’actifs sous gestion, les investisseurs institutionnels augmentant de plus en plus leur exposition à la crypto-monnaie phare. Bien que chaque action soit au prix de 37 $ au moment de la publication, elle détient des avoirs en BTC d’une valeur de plus de 44 $.

