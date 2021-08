Morgan Stanley achète jusqu’à 40 millions de dollars d’actions Fiat Bitcoin en niveaux de gris

Les documents déposés auprès de la SEC américaine publiés mercredi 25 août indiquent que Morgan Stanley, la troisième banque mondiale, a augmenté son exposition indirecte au Bitcoin en achetant plus d’un million d’actions du Grayscale Bitcoin Trust, qui valent actuellement environ 40 millions de dollars. .

Un utilisateur de Twitter nommé “Macroscope”, un analyste financier, a été le premier à remarquer les avoirs de Morgan Stanley.

Les documents déposés auprès de la SEC montrent que la banque possède de grandes quantités d’actions Grayscale Bitcoin Trust dans plus de 30 fonds Morgan Stanley. Le Morgan Stanley Insight Fund (un fonds de croissance d’actions gérant 8 milliards de dollars d’actifs) est le portefeuille le plus important, avec 928 051 actions Bitcoin en niveaux de gris d’une valeur d’environ 36 millions de dollars. La banque possède également de grandes quantités de Grayscale Bitcoin (GBTC) dans son Morgan Stanley Institutional Fund Inc, le Morgan Stanley Institutional Trust, le Morgan Stanley Variable Insurance Fund et d’autres.

Morgan Stanley a acheté des actions GBTC en juin lorsque la valeur de Bitcoin a chuté d’environ 30 000 $ et que les actions GBTC ont chuté au niveau de 30 $ chacune.

Grayscale Bitcoin Trust est un produit d’investissement destiné aux personnes qui souhaitent s’exposer au Bitcoin dans leur portefeuille, mais qui ne souhaitent pas détenir ou gérer du Bitcoin physique. En tant que tel, GBTC fonctionne en suivant le prix du Bitcoin. Ceux qui investissent dans GBTC investissent indirectement dans Bitcoin, car le produit reflète le comportement des prix de Bitcoin. GBTC est un fonds d’actifs numériques basé aux États-Unis qui a attiré l’attention d’investisseurs de premier plan comme Cathie Wood.

Jusqu’à présent, Morgan Stanley a acheté plus de 6,5 millions d’actions de Grayscale Bitcoin Trust dans plusieurs de ses dizaines de fonds. Cela fait de la banque le deuxième plus grand détenteur de GBTC après la société de gestion d’investissement de Cathie Wood, ARK, qui détient plus de 9 millions d’actions.

Investir dans des sociétés de cryptographie

Morgan Stanley a été de plus en plus actif dans le paysage des crypto-monnaies ces derniers mois pour répondre à la demande croissante de ses clients. La banque basée aux États-Unis est de plus en plus intéressée à investir dans des entreprises ayant des intérêts cryptographiques.

Bien que la banque n’ait pas divulgué publiquement d’investissement direct dans des crypto-monnaies, comme l’achat de Bitcoin elle-même, elle a toujours investi de grandes quantités de fonds dans des entreprises liées à la crypto.

En janvier, Morgan Stanley a investi 500 millions de dollars dans MicroStrategy, l’entreprise publique qui a le plus grand nombre de Bitcoins au bilan, pour s’exposer davantage à l’actif numérique.

En mars, Morgan Stanley est devenue la première banque américaine à offrir à ses clients un accès aux fonds Bitcoin. La banque a succombé aux demandes de ses clients d’offrir de tels services, et l’offre permet aux clients éligibles d’accéder à trois fonds Bitcoin, dont deux fonds de Galaxy Digital, une entreprise de cryptographie dirigée par le taureau Bitcoin Mike Novogratz, et l’autre fonds d’un effort conjoint de la société Bitcoin NYDIG et du gestionnaire d’actifs FS Investments.

En juin, Morgan Stanley a révélé avoir acheté 28 289 actions GBTC d’une valeur de 1,3 million de dollars via son Europe Opportunity Fund, bien qu’il s’agisse d’un investissement relativement faible par rapport aux documents déposés aujourd’hui.

Source de l’image : Shutterstock