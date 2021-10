Morgan Stanley acquiert plus de GBTC, Alibaba pour arrêter les ventes de matériel de minage de cryptographie et un scénario possible pour 6 millions de dollars BTC: Hodler’s Digest, 26 septembre

Venir tous les samedis, Le résumé de Hodler vous aidera à suivre chaque actualité importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les points forts de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Les meilleures histoires cette semaine

Le cofondateur de DOGE vise le pont Ethereum et les NFT pour une adoption massive



Billy Markus, le co-fondateur du bien-aimé Dogecoin (DOGE), a souligné jeudi l’importance de terminer un pont Ethereum-to-Dogecoin, citant que l’actif pourrait être intégré pour les paiements sur les marchés NFT basés sur Ethereum.

Markus a déclaré qu’il existe une “forte demande” pour acheter des NFT au sein de la communauté crypto et que permettre les achats NFT avec DOGE “augmente considérablement son utilité”.

Le développement d’un pont Dogecoin-Ethereum marquerait une étape importante pour la pièce meme, car il permettrait aux utilisateurs d’envoyer DOGE de la blockchain Dogecoin à la blockchain Ethereum, et d’utiliser l’actif dans les secteurs DeFi et NFT via ERC-20 DOGE contrats symboliques.

Le PDG de JPMorgan dit que le prix du Bitcoin pourrait augmenter de 10 fois mais ne l’achètera toujours pas



Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase et fervent critique de la cryptographie, a critiqué l’attrait de Bitcoin tout en admettant que son prix pourrait multiplier par 10 d’ici cinq ans, probablement parce qu’il n’aime pas faire de bons retours sur ses investissements.

Au cours d’une interview avec The Times of India, on a demandé au PDG si Bitcoin (BTC) ou d’autres actifs cryptographiques devraient être interdits ou réglementés. Dimon a répondu en prenant un coup au battage médiatique entourant l’actif, déclarant :

« Je ne me soucie pas vraiment de Bitcoin. Je pense que les gens perdent trop de temps et respirent dessus. Mais ça va être réglementé. […] Et cela le limitera dans une certaine mesure. Mais si cela l’élimine, je n’en ai aucune idée et je m’en fiche personnellement. Je ne suis pas acheteur de Bitcoin. […] Cela ne veut pas dire que son prix ne peut pas être multiplié par 10 au cours des cinq prochaines années. »

Morgan Stanley double son exposition au Bitcoin grâce à des actions en niveaux de gris



En parlant de grandes banques d’investissement, il a été rapporté lundi que Morgan Stanley avait plus que doublé son exposition au Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) depuis avril.

Selon un récent dépôt auprès de la SEC, le Morgan Stanley Europe Opportunity Fund détenait un total de 58 116 actions GBTC au 31 juillet. Les avoirs valent environ 1,96 million de dollars au moment de la rédaction, ce qui représente une baisse de 18,3% par rapport aux 2,4 millions de dollars, a déclaré Morgan Stanley. il a fait des folies sur GBTC.

Les dépôts précédents montrent que Morgan Stanley a augmenté ses parts de GBTC de plus de 105% depuis avril, suggérant que la volatilité du marché au cours des derniers mois a affecté son appétit pour Bitcoin via Grayscale.

Visa travaille sur un hub d’interopérabilité blockchain pour les paiements cryptographiques



Jeudi, le géant des paiements Visa a annoncé un projet ambitieux qui vise à être un « adaptateur universel » de blockchains pouvant connecter plusieurs actifs cryptographiques, des pièces stables et des devises numériques de banque centrale (CBDC) « engendrement de satan ».

Le projet, surnommé le « Canal de paiement universel », espère servir de hub de blockchain interopérable pouvant se connecter à plusieurs réseaux de blockchain et permettre les transferts de différentes cryptos à partir de divers protocoles et portefeuilles.

« Imaginez partager le chèque avec vos amis, lorsque tout le monde à table utilise un type d’argent différent – ​​certains utilisant une monnaie numérique de banque centrale […] comme eKrona en Suède, et d’autres préférant un stablecoin privé comme l’USDC », a écrit Visa, soulignant les avantages pour les utilisateurs sans révéler à quel point le hub peut être centralisé.

Un hacker au chapeau blanc a payé les plus gros frais de prime signalés par DeFi



Le protocole automatisé des teneurs de marché Belt Finance a déclaré avoir payé à un pirate informatique la plus grosse prime de l’histoire de DeFi. Le protocole basé sur Binance Smart Chain (BSC), qui exploite une stratégie d’optimisation du rendement, a déclaré que le programmeur au chapeau blanc Alexander Schlindwein a découvert la vulnérabilité dans le protocole de Belt Finance cette semaine et a signalé la nouvelle à l’équipe.

Schlindwein, qui semble n’avoir aucune intention d’escroquer, a été payé 1,05 million de dollars pour son travail, qui consistait en 1 million de dollars d’Immunefi et 50 000 $ du programme Priority ONE de BSC.

“J’ai parcouru la liste des bug bounties sur Immunefi et j’ai choisi Belt Finance comme le prochain sur lequel travailler”, a déclaré Schlindwein à Cointelegraph, ajoutant :

« Alors que j’étudiais leurs contrats intelligents, j’ai remarqué un bug potentiel dans la comptabilité interne, qui garde une trace des fonds déposés par chaque utilisateur. Jouer l’attaque avec un stylo et du papier m’a donné plus de confiance dans l’existence du bug. J’ai continué en produisant une preuve de concept (PoC) appropriée qui a sans aucun doute confirmé sa validité et ses dommages économiques.

Gagnants et perdants

En fin de semaine, Bitcoin est à 47 351 $, Éther à 3 226 $ et XRP à 1,02 $. La capitalisation boursière totale est de 2,05 billions de dollars, selon CoinMarketCap.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois principaux gagnants d’altcoins de la semaine sont dYdX (DYDX) à 86,90 %, Réseau OMG (OMG) à 42,04 % et Axie Infinity (AXS) à 39,19 %.

Les trois principaux perdants de la semaine en altcoins sont Celo (CELO) à -19,59 %, jeton Huobi (HT) à -13,58% et Avalanche (AVAX) à -8,27%.

Les citations les plus mémorables

« Je ne me soucie pas vraiment de Bitcoin. Je pense que les gens perdent trop de temps et respirent dessus. Mais ça va être réglementé. […] Et cela le limitera dans une certaine mesure. Mais si cela l’élimine, je n’en ai aucune idée et je m’en fiche personnellement. Je ne suis pas acheteur de Bitcoin. […] Cela ne veut pas dire que son prix ne peut pas être multiplié par 10 au cours des cinq prochaines années. »

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase

« L’aspect le plus difficile à comprendre de Bitcoin est qu’il est complètement unique – rien de tel n’a jamais existé. Les médias n’ont rien à quoi comparer, et ils sont incapables de comprendre pleinement l’ampleur du changement de paradigme à venir que Bitcoin apportera. »

Samson Tondeuse, directeur de la stratégie de Blockstream

“Il ne fait aucun doute que le marché des actifs cryptographiques devient de plus en plus courant dans les secteurs institutionnels et de la gestion de patrimoine.”

Henri Howell, responsable du développement commercial de Nickel Digital Asset Management

« Les joueurs de la génération Y détiennent 55 % de tous les actifs cryptographiques, contre seulement 5 % de tous les millénaires, ce qui montre que les joueurs sont beaucoup plus susceptibles de détenir des crypto-monnaies que la personne moyenne. Quatre-vingt pour cent des joueurs qui possèdent une crypto sont également intéressés par l’utilisation de la crypto-monnaie pour acheter des jeux et des objets en jeu. »

David Gan, fondateur de OP Crypto Capital Management Ltd.

«Non seulement Saule Omarova, le choix de Biden pour diriger l’OCC, est une menace pour notre économie traditionnelle, mais elle veut également réguler la crypto dans l’oubli. La crypto est confrontée à des réglementations gouvernementales déterminantes pour l’avenir. Cette nomination doit être arrêtée.

Ted Cruz, sénateur américain

“Il n’est pas possible, je pense, de détruire la crypto, mais il est possible pour les gouvernements de ralentir sa progression.”

Elon Musk, PDG de Tesla

“Tôt ou tard, l’ETH dépassera Bitcoin et deviendra la norme mondiale.”

Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygone

Prédiction de la semaine

Un ancien développeur principal de Bitcoin prédit la disparition du réseau BTC… avec une doublure argentée majeure

Gavin Andresen, l’un des premiers développeurs du réseau Bitcoin, a récemment publié un article de blog sur l’un des résultats potentiels pour Bitcoin de nombreuses années plus tard. Andresen, cependant, a inclus la mise en garde que l’avenir qu’il a décrit est possible, mais peu probable.

Selon les prévisions d’Andresen, BTC en 2061 aurait un prix élevé de 6 millions de dollars par pièce, avec des frais de transaction de 7 500 $. Cependant, le prix du Bitcoin n’aura pas atteint cette évaluation uniquement de lui-même, mais en grande partie en raison de l’inflation d’un facteur six. Il a prédit que, d’ici 2061, 6 millions de dollars auront un pouvoir d’achat de 1 million de dollars à la valeur actuelle du dollar. Les grands détenteurs de BTC exécuteront la blockchain de la pièce d’ici là, la plupart des transactions ayant lieu sur d’autres blockchains via des versions encapsulées de BTC.

Avance rapide de 39 ans jusqu’en 2100, et Bitcoin verra très peu d’activité sur sa blockchain principale car, à ce moment-là, la récompense minière aura été réduite de moitié tellement de fois que l’exploitation minière et la maintenance du réseau n’en valent pas la peine. À ce stade, les baleines au pouvoir sur Bitcoin arrêteraient le réseau, et BTC vivrait alors simplement sur d’autres chaînes de blocs sous forme enveloppée.

FUD de la semaine



Le deuxième plus grand pool minier d’Ethereum suspend toutes ses opérations



Suite à la dernière répression du gouvernement chinois, le pool minier Ethereum Sparkpool a suspendu jeudi l’accès à de nouveaux utilisateurs en Chine et à l’étranger.

Selon une annonce publiée lundi, des mesures sont mises en place pour assurer la sécurité des actifs des utilisateurs en réponse à l’interdiction par la Chine de la crypto. “Des détails supplémentaires sur la fermeture seront envoyés par le biais d’annonces, d’e-mails et de messages sur site”, a déclaré Sparkpool.

Lancé en Chine début 2018, Sparkpool est devenu l’un des plus grands pools miniers d’éther au monde. Mercredi, la puissance minière de Sparkpool représentait environ 22% du taux de hachage mondial d’Ethereum. Cependant, suite à la suspension, il représente désormais 0%. Selon PoolWatch, Ethermine est en tête du groupe de pools miniers, réalisant environ 25% du hashrate mondial d’Ethereum.

Alibaba va interdire les ventes de crypto-mineurs au milieu de la répression chinoise



Alibaba a également été confronté à des problèmes liés au minage de crypto cette semaine au milieu de la répression en Chine, annonçant lundi que sa plate-forme interdirait les ventes de mineurs de crypto-monnaie et suspendrait les catégories pour les mineurs de blockchain et les accessoires de son site Web le 8 octobre.

La décision de l’entreprise était liée à des problèmes de conformité réglementaire avec la cryptographie. Le géant du commerce électronique arrête également les ventes de dispositifs d’extraction de crypto et interdit l’utilisation de ses plateformes pour vendre des crypto-monnaies majeures, telles que Bitcoin, Ether (ETH) et Litecoin (LTC).

Alibaba a déclaré que tous les vendeurs qui continuent de répertorier des produits et services interdits liés à la cryptographie après le 15 octobre s’exposeront à une série de sanctions, notamment le blocage de magasins, le gel et la fermeture de comptes marchands.

La CFTC frappe Kraken d’une amende de 1,25 million de dollars pour une prétendue offre illégale



La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé mardi qu’elle ordonnait à Kraken de payer 1,25 million de dollars d’amendes civiles pour des allégations selon lesquelles la société d’échange violerait la Commodity Exchange Act.

La CFTC atteste que Kraken ne s’est pas enregistré auprès de l’organisme de réglementation en tant que marchand à terme (FCM) et propose donc un commerce illégal de marchandises au détail avec marge via des actifs cryptographiques.

La CFTC a déclaré que l’action faisait “partie d’un effort plus large pour protéger les clients américains” et a souligné que les bourses qui offrent “le commerce d’actifs numériques sur marge, à effet de levier ou financés” doivent s’enregistrer en tant que FCM ou faire face au marteau réglementaire.

