Morgan Stanley affirme que les monnaies numériques de l’organisation financière ne constituent pas une menace pour les crypto-monnaies

20 avril 2021 07:09 & nbspUTC

| Mise à jour:

20 avril 2021 à 07:10 & nbspUTC

Par & nbspClark

La grande banque d’investissement Morgan Stanley estime que les monnaies numériques des organisations financières ne constituent pas une menace pour l’existence des crypto-monnaies. La banque estime que chaque forme de monnaies numériques existera car elles remplissent des fonctions totalement différentes et présentent des attraits différents.

Les crypto-monnaies et les CBDC existeront

Les analystes de Morgan Stanley, ainsi que l’expert économique en chef Chetan Ahya, ont mentionné l’impact des monnaies numériques des organisations financières (CBDC) sur le bitcoin et les différentes crypto-monnaies dans un rapport très révélé la semaine dernière. Ils ont écrit:

Les crypto-monnaies peuvent encore exister, car elles servent encore des cas d’utilisation différents … par exemple, certaines crypto-monnaies fonctionneront comme un magasin important … car certains segments du grand public ne placent pas leur religion entière dans des devises de rescription.

Les analystes ont expliqué que les utilisations et les attraits des monnaies numériques et des crypto-monnaies des organisations financières sont complètement différents. Ils ajoutent que les crypto-monnaies seront chacune un magasin important, le même que l’or, et un plus spéculatif.

Un nombre croissant d’individus ont déclaré que le bitcoin pourrait être un magasin important, ainsi que le législateur américain pro-bitcoin Artemis Lummis et donc le président de la Federal Reserve Bank of Dallas, Rob Kaplan.

Concernant les raisons pour lesquelles les investisseurs sont de plus en plus fascinés par le bitcoin et les différentes crypto-monnaies, les analystes de Morgan Stanley ont décrit:

L’intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies a augmenté dans le cadre de la réponse politique financière et financière sans exemple à la pandémie.

En distinction, Morgan Stanley a mentionné dans le rapport que les monnaies numériques soutenues par le gouvernement causent selon toute probabilité le risque le plus important pour les pièces stables.

Un nombre croissant de banques centrales est de plus en plus fasciné par l’approvisionnement de leurs propres monnaies numériques. La Banque des règlements internationaux (BRI) affirme que 86% des banques centrales du monde découvrent les monnaies numériques à différents stades.

Morgan Stanley pense que les CBDC seraient complètement différentes des crypto-monnaies car il est peu probable qu’elles utilisent des blockchains. L’organisation financière de l’écu (BCE) a également indiqué que les CBDC ont très peu à faire avec les crypto-monnaies, que la banque considère comme des actifs spéculatifs et non comme des devises réelles.

Clark

Chef de la technologie.