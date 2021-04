Morgan Stanley ajoute une exposition Bitcoin à 12 fonds d’investissement

La banque d’investissement américaine Morgan Stanley a mis à jour le prospectus de plusieurs fonds institutionnels pour refléter l’exposition potentielle au Bitcoin (BTC) via des contrats à terme en niveaux de gris et réglés en espèces, soulignant une fois de plus l’adoption rapide des actifs numériques par les grandes sociétés d’investissement.

Dans un dépôt le 31 mars auprès de la US Securities and Exchange Commission, ou SEC, Morgan Stanley a déclaré avoir mis à jour la section «Politiques et stratégies d’investissement» pour 12 portefeuilles institutionnels. La mise à jour permet à Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. d’ajouter Bitcoin à plusieurs portefeuilles via Grayscale Bitcoin Trust et des contrats à terme réglés en espèces.

Le dépôt explique:

«Dans la mesure où un Fonds investit dans des contrats à terme sur bitcoins ou GBTC, il le fera par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive, qui est organisée comme une société exemptée en vertu des lois des îles Caïmans. […] Un Fonds peut parfois ne pas être exposé au bitcoin. «

Les portefeuilles qui pourraient être exposés au BTC sont:

Advantage Portfolio Asia Opportunity PortfolioCounterpoint Global PortfolioDeveloping Opportunity PortfolioGlobal Advantage PortfolioGlobal Permanence PortfolioGlobal Opportunity PortfolioGrowth PortfolioInception PortfolioInternational Advantage PortfolioInternational Opportunity PortfolioPermanence Portfolio (chacun, un «portefeuille»)

Les rumeurs d’une offre de Bitcoin institutionnelle chez Morgan Stanley ont gagné du terrain au cours des dernières semaines après qu’une «note interne» a révélé l’intention de la banque d’offrir une exposition cryptographique à des clients fortunés. Morgan Stanley a également été connecté à Bithumb au milieu des informations selon lesquelles la banque envisageait une participation majeure dans la principale bourse coréenne.

Comme Bloomberg l’a rapporté en février, Morgan Stanley a même envisagé d’acheter du Bitcoin directement via sa branche d’investissement Counterpart Global.