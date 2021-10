Morgan Stanley : Bitcoin n’est pas une mode

Le PDG de Morgan Stanley est convaincu que Bitcoin n’est pas une mode mais est là pour rester.

Il a dit cela lors de sa réunion trimestrielle régulière avec les analystes.

Morgan Stanley parie sur Bitcoin

James Gorman, PDG de Morgan Stanley, a déclaré :

«Je ne pense pas que la crypto soit une mode. Je ne pense pas que ça va disparaître ».

Le PDG n’a pas souhaité commenter le prix du Bitcoin, mais a ajouté :

« Je ne sais pas quelle devrait être ou ne devrait pas être la valeur du Bitcoin. Mais ces choses ne vont pas disparaître, et la technologie blockchain qui les soutient est évidemment très réelle et puissante ».

Fonds en Bitcoin

La banque américaine est depuis longtemps activement impliquée dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. En juin dernier, il a lancé la demande d’un nouveau fonds d’investissement Bitcoin, son quatrième, démontrant une concentration sur répondre aux besoins des clients institutionnels qui voulaient BTC.

Ces fonds permettent aux investisseurs de s’exposer au Bitcoin sans acheter directement de BTC. Un peu comme ETF qui ne sont toujours pas légaux aux États-Unis.

James Gorman

Bitcoin et banques

Morgan Stanley est l’une des banques qui a pris connaissance de l’existence des crypto-monnaies et est les transformer en une opportunité commerciale. Il propose à ses clients le trading de dérivés cryptographiques ainsi que des fonds pour des clients sélectionnés. Il a choisi cette voie, selon les mots du CFO Jonathan Pruzan:

« Nous avons eu un intérêt marqué de la part de nos clients patrimoniaux pour tenter d’accéder à cette nouvelle classe d’actifs. Et donc nous essayons de faciliter cela. … Et comme nous continuons à voir un intérêt plus ou plus fort, nous continuerons d’essayer de travailler avec les régulateurs et d’autres pour fournir des services que nous jugeons appropriés ».

C’est un peu la philosophie de Jamie Dimon, PDG de JP Morgan: bien que il ne croit pas au Bitcoin, ses clients pensent le contraire. Un géant du calibre de JP Morgan (qui menaçait autrefois de licencier les employés qui trafiquaient de la crypto) est allé au-delà des opinions personnelles de sa direction, écoutant la demande d’une clientèle qui souhaitait avoir la possibilité d’investir dans le Bitcoin.

Après tout, les banques doivent pouvoir faire face au changement induit par les crypto-monnaies, à la fois en termes de systèmes de paiement et en tant qu’actifs précieux. Sinon, ils laisserait une grande marge de manœuvre aux échanges cryptographiques.

Les volumes de marché et la capitalisation de Bitcoin et le marché global de la cryptographie ne peuvent plus être ignorés.