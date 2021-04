Morgan Stanley choisit les cycliques plutôt que les défensives alors que le cycle de croissance de l’Inde se déroule; paris sur ces actions

Jusqu’à présent cette année, les industriels ont gagné 11% tandis que les actions de la santé sont en baisse de 9%. Pendant ce temps, les matériaux ont augmenté de 12% et les biens de consommation de base ont baissé de 5%, ce qui justifie clairement les secteurs cycliques. (Image: REUTERS)

Alors que l’Inde avance vers le monde post-pandémique, l’histoire de la croissance économique se déroule et se renforce. Cela a conduit les analystes de la société mondiale de courtage et de recherche Morgan Stanley à surpondérer les secteurs cycliques plutôt que défensifs en Inde. Bien que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus continue d’augmenter, le taux de létalité dans le pays est cumulativement à 1,3% et reste inférieur aux moyennes mondiales et ne devrait pas constituer une menace pour la reprise économique à moins qu’il n’y ait de verrouillages généralisés, ont conduit les analystes de Morgan Stanley. par Ridham Desai a déclaré plus tôt cette semaine.

Jusqu’à présent cette année, les industriels ont gagné 11% tandis que les actions de la santé sont en baisse de 9%. Pendant ce temps, les matériaux ont augmenté de 12% et les biens de consommation de base ont baissé de 5%, ce qui justifie clairement les secteurs cycliques. Parmi ceux-ci, les analystes de Morgan Stanley sont optimistes sur les produits électriques à mouvement rapide. Voici leurs meilleurs choix d’actions

Havells

En surpoids

La société jouit d’une solide position de leader sur des segments de produits clés, en termes de part de marché en volume. “Havells déploie des produits destinés aux marchés ruraux (actuellement <3% des ventes) et, à notre avis, pourrait surprendre le consensus sur la croissance, les multiples pourraient donc rester élevés compte tenu de l'opportunité potentielle à moyen terme", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley. Les développements récents autour de Havells qui contribuent aux perspectives haussières comprennent les plans de la société pour les dépenses en capital et le doublement de son activité de petits appareils électroménagers en 2 ans. L'objectif de prix pour Havells est fixé à Rs 1 200 chacun, ce qui correspond à une hausse de plus de 12% par rapport aux niveaux actuels.

Voltas

En surpoids

Voltas est la principale franchise de climatiseurs individuels. La société a réussi à augmenter sa part de marché de 180 points de base l’an dernier. Il existe de nombreux moteurs de croissance pour Voltas à venir, notamment une urbanisation croissante, une augmentation du revenu disponible, des températures élevées, un petit marché de remplacement et une amélioration de la qualité de l’alimentation électrique. De plus, les récentes hausses de prix s’ajoutent à la liste. On s’attend à ce que le stock grimpe jusqu’à Rs 1.092 par action, résultant en une hausse de 8% par rapport aux niveaux actuels.

Consommateur Crompton Greaves

En surpoids

La société de courtage s’attend à ce que Crompton connaisse une croissance de la valeur dans le segment de l’éclairage, suivie d’une croissance en volume après avoir connu une érosion des prix au cours des deux dernières années. «Nous nous attendons à ce que CGCEL maintienne des ratios de rendement élevés (ROE et RoCE), un fonds de roulement solide et bien géré et une conversion des flux de trésorerie», ont-ils déclaré. Le prix cible de Crompton est fixé à Rs 452 par action, pour lequel l’action devrait gagner près de 14% par rapport aux niveaux actuels.

(Les recommandations boursières dans cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.