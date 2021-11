Morgan Stanley considère Facebook comme la meilleure action pour s’exposer au métaverse

Le métaverse sera probablement une « plate-forme de médias sociaux, de streaming et de jeux de nouvelle génération » et fonctionnera initialement comme un forum de publicité et de commerce électronique, selon une note de recherche de Morgan Stanley publiée la semaine dernière.

Les « dépenses de consommation adressables aux États-Unis à monétiser sont importantes… à 8 000 milliards de dollars », et la banque voit « ~ 5 $ [trillion] des dépenses de consommation qui pourraient être numérisées plus rapidement à partir d’expériences plus immersives.

Facebook (surpondéré) est le moyen le plus évident d’investir dans l’espace, selon le rapport rédigé par l’analyste en chef des actions Brian Nowak, et tout succès qu’il a dans la construction et la monétisation du métaverse est « tout à l’envers et serait une autre couche de gâteau de monétisation pluriannuelle.

En octobre, Facebook a annoncé qu’il changeait sa raison sociale en Meta, signalant son intention de se recentrer sur le métaverse.

Nowak a également déclaré qu’il favorisait les sociétés suivantes exposées au thème du métaverse : Roblox (surpondération), Alphabet (surpondération), Snap (surpondération) et Unity Software (pondération égale).

L’adoption du métaverse ne sera pas facile et prendra un certain temps, prévient la note, car les plateformes de médias numériques et de commerce électronique existantes sont robustes et s’améliorent constamment, ce qui signifie que tout métaverse devra « s’associer pour favoriser l’adoption ». «

« Les utilisateurs quotidiens américains dépensent déjà l’équivalent total de ~ 11 [billion] jours par an à consommer des médias numériques », qui sont considérés comme « des heures métaverses à capturer », indique le rapport.

Le métaverse a le potentiel d’augmenter les volumes de paiements numériques, mais Morgan Stanley considère que l’opportunité de revenus est plus petite et se produit à plus long terme, car le «défi ici est que l’environnement réglementaire à long terme incertain autour de la crypto crée plus d’incertitude sur l’ampleur de cette monétisation. l’opportunité pourrait être.

