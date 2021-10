Morgan Stanley déclasse les actions indiennes en raison d’une valorisation élevée, suit Nomura, UBS ; reste structurellement positif

Récemment, les marchés intérieurs ont été sous pression après avoir atteint des sommets historiques alors que les préoccupations inflationnistes et les valorisations coûteuses occupent le devant de la scène. (Image : REUTERS)

Les haussiers du marché boursier indien pourraient faire une pause au cours des trois à six prochains mois, car les évaluations coûteuses limitent les rendements sur Dalal Street, selon Morgan Stanley. La société de courtage mondiale Morgan Stanley a rétrogradé les actions indiennes à poids égal dans sa récente note stratégique sur les marchés émergents en Asie, après des rétrogradations similaires de Nomura et UBS récemment. « Nous prenons des bénéfices sur notre OW Inde, mais restons structurellement positifs… », a déclaré Morgan Stanely.

Récemment, les marchés intérieurs ont été sous pression après avoir atteint des sommets historiques alors que les préoccupations inflationnistes et les valorisations coûteuses occupent le devant de la scène. La semaine dernière, UBS a dégradé la note de l’Inde, qualifiant le marché d’« extrêmement cher ». Avec UBS, Nomura a également abaissé la note de l’Inde de « surpondérée » à « neutre » en invoquant des valorisations boursières élevées.

Des valorisations chères pour limiter les rendements

« Alors que les indicateurs avancés fondamentaux sont positifs, nous voyons les valorisations comme des rendements de plus en plus contraignants au cours des 3 à 6 prochains mois, en particulier alors que nous nous dirigeons vers le décrochage de la Fed, absorbant l’impact de la hausse des coûts de l’énergie et nos attentes d’une première hausse de RBI pour le cycle en février 2022 », a déclaré Morgan Stanley. Ils ont ajouté qu’après les bénéfices du consensus déjà fortement améliorés jusqu’en 2021, le ratio P/E à terme sur 12 mois de l’Inde est passé à un niveau record de 24,1x, faisant de Dalal Street le marché le plus cher de leur modèle sur EM-relative 5 -année z-score de P/B et P/E.

Jusqu’à présent cette année, Sensex et Nifty ont zoomé respectivement de 25% et 27%. Cependant, depuis la mi-octobre, les deux indices principaux ont chuté de plus de 3 % chacun. Pendant ce temps, la jauge de volatilité a augmenté de 9%.

Structurellement positif sur l’Inde

Bien que l’Inde ait été dégradée, les analystes de Morgan Stanley ont ajouté que le pays est par ailleurs sur une reprise des bénéfices sur plusieurs années et que les vents contraires actuels pourraient n’être qu’à court terme. Ils ont souligné que le MSCI India a généré 26% au cours des 6 derniers mois et a dépassé l’indice MSCI EM de 30% au cours de la même période. Cette forte surperformance s’explique en partie par les attentes de bénéfices consensuelles haussières et par un programme de réformes favorable.

Plus tôt cette année, l’équipe India Equity Strategy de Morgan Stanley, dirigée par Ridham Desai, a déclaré que des signes naissants d’investissements, une politique gouvernementale favorable à une plus grande part des bénéfices des entreprises dans le PIB et de solides perspectives de croissance mondiale aideront l’Inde à entrer dans un nouveau cycle de profit, ce qui pourrait entraîner des revenus composés de plus de 20 % par an pour les 3 à 4 prochaines années. Actuellement, la société de courtage préfère la consommation discrétionnaire et les services financiers tout en évitant le secteur de la technologie et de la santé en Inde.

Ce qu’UBS, Nomura avait dit

Plus tôt la semaine dernière, les analystes d’UBS avaient déclaré que l’Inde, alignée sur Taïwan et l’Australie, étaient les marchés les moins favorisés pour eux. Ils ont ajouté que l’Inde a des valorisations chères avec une dynamique des bénéfices en déclin tandis que la marge de rebond économique cette année se réduit. Pendant ce temps, l’analyste de Nomura a déclaré qu’il voyait désormais un rapport risque/rendement défavorable compte tenu des valorisations, car un certain nombre de points positifs semblent être pris en compte, tandis que des vents contraires se font jour.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.