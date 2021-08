Morgan Stanley détient via Grayscale plus d’un million d’actions adossées à Bitcoin

La banque d’investissement Morgan Stanley détient plus d’un million d’actions adossées au Bitcoin via le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Selon la déclaration que la société a déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC, pour son acronyme en anglais). L’analyste de marché MacroScope a annoncé la nouvelle via Twitter.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) est une plate-forme qui sert de passerelle d’investissement pour les clients qui souhaitent investir dans Bitcoin par le biais d’actions. Le GBTC est une fiducie qui stocke Bitcoin en votre nom et le protège. Les investisseurs achètent des actions de la fiducie lorsqu’ils achètent du GBTC, ces actions sont prises en charge et fluctuent en fonction du prix du Bitcoin. Il convient de noter qu’actuellement, la société Grayscale Bitcoin Trust est l’une des plus grandes baleines Bitcoin au monde.

Les pratiques bancaires de Morgan Stanley sont basées sur les évaluations institutionnelles, la gestion des investissements et la gestion de patrimoine. Elle possède des bureaux dans plus de 42 pays et est l’une des plus grandes institutions financières au monde, avec des actifs de plus de 815 milliards de dollars.

De même, la banque d’investissement Morgan Stanley autorise l’accès à ses clients pour des investissements en Bitcoin, mais uniquement sous des conditions très précises. Parmi toutes les conditions, la plus notable est que les intéressés doivent avoir au moins un capital évalué à 5 millions de dollars.

En outre, des documents de la SEC rapportent que Morgan Stanley possède plus de 30 fonds d’investissement en grandes quantités d’actions GBTC. Le plus grand fonds se démarque étant le « Insight Fund » avec plus de 928 051 actions d’une valeur moyenne de 35 millions de dollars ou environ 700 Bitcoins.

Bitcoin commence à susciter l’intérêt des grands représentants de la finance mondiale

En plus de son investissement important dans Grayscale, Morgan Stanley a investi dans d’autres sociétés basées sur la crypto-monnaie. En juin de cette année, Morgan Stanley a dirigé un financement de 48 millions de dollars de la plateforme basée sur la blockchain Securitize.

Performance annuelle du stock tokenisé FTX de Grayscale Bitcoin Trust. Source : CoinMarketCap.

En raison des performances observées ces dernières années Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, les géants bancaires aux États-Unis semblent s’intéresser aux fonds d’investissement en crypto-monnaie et ont commencé à s’aventurer dans le monde de la crypto.

Un exemple clair est la banque américaine JP Morgan, qui a étendu le service pour échanger du Bitcoin et des crypto-monnaies à tous ses clients. Désormais, les courtiers en gestion de patrimoine de la banque pourront accepter des ordres d’achat et de vente pour cinq produits d’entreprise et actifs numériques liés au Bitcoin.

Les informations proposées par Morgan Stanley et la SEC pourraient déclencher une nouvelle vague d’intérêt positif. Semblable à celui qui a amené le prix du Bitcoin en territoire inconnu au début de 2021.

