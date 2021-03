Morgan Stanley et UBS rejoignent Rakesh Jhunjhunwala et parient sur les actions d’acier alors que le cycle des matières premières tourne

Les prix de l’acier se sont envolés à l’échelle internationale et la demande intérieure semble robuste.

Les sociétés de courtage mondiales Morgan Stanley et UBS ont rejoint le grand taureau indien Rakesh Jhunjhunwala pour devenir optimistes sur les actions de l’acier grâce à l’amélioration du cycle des matières premières. Les prix de l’acier sont montés en flèche à l’échelle internationale et la demande intérieure semble robuste. Morgan Stanley et UBS ont déclaré dans des notes récentes qu’ils voyaient une demande saine à l’avenir pour l’acier, ce qui pourrait aider à apaiser les inquiétudes concernant les stocks d’acier. «Nous voyons la rentabilité des supercycle se maintenir pendant une période plus longue avec un désendettement accéléré et le début potentiel d’un nouveau cycle Capex», a déclaré Morgan Stanley.

Le cycle des matières premières prend de l’ampleur

UBS a souligné que le secteur sidérurgique avait fortement rebondi après la perturbation du COVID-19, JSW Steel et TATA Steel ayant enregistré l’EBITDA trimestriel le plus élevé jamais enregistré au cours du trimestre de décembre. «La reprise de la demande intérieure est menée par le secteur automobile et le pipeline infra gouvernemental, et nous nous attendons à ce que les vaccinations soutiennent la reprise. Les réalisations de l’acier restent élevées avec des hausses de prix, une demande intérieure robuste et des prix internationaux élevés », ont-ils ajouté.

L’industrie sidérurgique indienne pourrait également bénéficier des nouvelles réformes de la Chine qui visent à amener le pays sur la voie de la neutralité carbone d’ici 2060. «Notre équipe de China Materials pense que cela entraînera une tendance à la hausse de la courbe des coûts et une interruption de l’approvisionnement pour les gros consommateurs d’électricité. et les industries à forte émission comme l’acier et l’aluminium, ce qui accroît le potentiel de hausse des prix de ces produits de base », a noté Morgan Stanley. La note a ajouté que le cycle ascendant de l’industrie sidérurgique indienne pourrait durer jusqu’en 2023. «Nous nous attendons à ce que ce cycle soit plus grand et plus fort que le cycle précédent, soutenu par une forte demande et une offre serrée», ont-ils ajouté.

Choix d’actions

Acier Tata

Objectif UBS – Rs 900

Cible Morgan Stanley – Rs 1000

Tata Steel est le premier choix de Morgan Stanely parmi les actions d’acier. Morgan Stanley pense que Tata Steel bénéficiera non seulement de la reprise de l’industrie, mais que cela aiderait l’entreprise à désendetter son bilan avant ses engagements. Les analystes d’UBS ont déclaré que l’accent mis par la direction sur la réduction des Capex, la rationalisation des projets, la gestion des coûts et l’amélioration de l’efficacité au cours d’un exercice fiscal 21 difficile est un élément positif clé.

Acier JSW

UBS – Rs 500

Morgan Stanley – Rs 590

Le stock a été mis à niveau par Morgan Stanley compte tenu de la plus forte croissance du volume, de l’affaiblissement des prix du minerai de fer et des bénéfices solides CAGR. La maison de courtage estime également que JSW Steel est le meilleur jeu sur des bénéfices solides. Les flux de trésorerie devraient s’améliorer sensiblement à partir de l’exercice 22, entraînant une baisse de la dette nette. UBS considère que l’action est un pur jeu sur l’exposition à l’Inde. «Alors qu’une grande partie de l’expansion de la capacité semble être prise en compte, nous pensons que les investisseurs négligent les initiatives d’amélioration des marges de JSW», a déclaré UBS.

