Morgan Stanley fait son prochain pas crypto en investissant dans Bitcoin Trust de Grayscale

Morgan Stanley est un exemple de banques traditionnelles qui ont complètement changé leur position sur l’industrie de la cryptographie. Critique sévère jusqu’à récemment, la banque fait désormais tout ce qui est en son pouvoir pour diversifier son portefeuille de crypto-monnaies. Le seul exemple est votre investissement de plusieurs millions de dollars dans divers fonds, le plus récent étant le Bitcoin Trust en niveaux de gris.

Auparavant, Morgan Stanley avait indiqué qu’elle détenait 28 289 actions de Bitcoin Trust de Grayscale. Immédiatement après que cette information soit devenue connue, MacroScope a déclaré que la banque augmenterait bientôt sa position, et cette prédiction s’est finalement réalisée.

Dans les documents déposés auprès de la SEC, Morgan Stanley vient de déclarer posséder une grande quantité de Bitcoin en niveaux de gris dans plusieurs portefeuilles. Le plus important d’entre eux semble être 928 051 actions détenues par Insight Fund de Morgan. Ce sont des révélations majeures. Lien vers tous les dépôts : https : //t.co/Vi4iiBa5J5 pic.twitter.com/FZfU8qS0TX – MacroScope (@MacroScope17) 25 août 2021

Morgan Stanley augmente ses investissements dans la crypto

La divulgation des fonds Morgan Stanley investissant dans BTC provient en fait de récents dépôts auprès de la SEC. Les documents ont révélé que Insight Fund de Morgan Stanley, Institutional Fund Inc., Variable Insurance Fund Inc. et même Institutional Fund Trust ont investi dans Grayscale’s Trust.

Étant donné qu’il s’agit tous d’investissements dans le Bitcoin Trust de Grayscale, ils sont considérés comme des investissements indirects, car Morgan Stanley n’a en fait acheté aucune pièce. Pourtant, ils sont très remarquables, le plus gros investissement provenant du Morgan Stanley Insight Fund. Le Fonds détenait auparavant 928 051 actions de la Fiducie. Le montant était égal à 27,6 millions de dollars.

Comme on le sait, les fonds de la banque ne peuvent avoir qu’une allocation maximale de 25% en crypto-monnaies.

L’adoption de Bitcoin progresse alors que les doutes sont levés

Auparavant, Morgan Stanley avait également commencé à offrir un soutien aux investissements BTC à ses clients les plus riches plus tôt cette année. Et, étant donné que les États-Unis sont encore aussi loin que possible d’obtenir un ETF Bitcoin, investir dans Bitcoin Trust de Grayscale est probablement la meilleure alternative pour le moment.

Il convient également de noter que Morgan Stanley n’est pas la seule banque à avoir changé d’avis concernant les crypto-monnaies. Des institutions financières influentes telles que JPMorgan, BNY Mellon et Goldman Sachs se sont récemment installées dans l’espace cryptographique alors que les doutes concernant Bitcoin continuent de se dissiper et que l’adoption continue de progresser.

