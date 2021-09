Morgan Stanley lance une équipe de recherche sur les crypto-monnaies

in

Morgan Stanley, l’une des plus grandes banques des États-Unis, crée une nouvelle division de recherche axée sur les crypto-monnaies.

La mégabanque de Wall Street a nommé Sheena Shah analyste principale en crypto-monnaie pour son équipe de recherche dédiée aux crypto-monnaies, a rapporté Bloomberg lundi. Shah a travaillé en tant que stratège en chef des devises de Morgan Stanley couvrant les devises du G10 pendant plus de huit ans et a contribué aux efforts de recherche de la banque en matière de crypto-monnaie.

Dans son nouveau rôle, Shah se concentrera sur l’analyse de l’impact des crypto-monnaies sur les actions et les investissements à revenu fixe, tels que les bons du Trésor et les obligations de sociétés.

Annonçant la nouvelle dans une note au personnel, les dirigeants de Morgan Stanley ont souligné que le lancement d’une équipe de recherche dédiée à la cryptographie “est une reconnaissance de l’importance croissante des crypto-monnaies et autres actifs numériques sur les marchés mondiaux”.

Comme indiqué précédemment, Morgan Stanley s’est intéressé aux actifs numériques au cours de la dernière année, augmentant régulièrement son exposition directe au Bitcoin (BTC) via divers fonds spéculatifs Grayscale Investments. En mars, Morgan Stanley aurait introduit un outil d’investissement Bitcoin pour les clients millionnaires.

La nouvelle survient alors que l’industrie financière traditionnelle continue de plonger dans les crypto-monnaies au milieu de la croissance parabolique du marché des crypto-monnaies. La valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies a ajouté plus de 1 000 milliards de dollars au cours de l’année écoulée, passant d’environ 350 milliards de dollars il y a un an à 2,1 billions de dollars au moment de la rédaction de cet article.

Les grandes banques américaines se sont empressées de créer récemment des unités liées aux crypto-monnaies, Bank of America ayant créé une division de recherche sur les crypto-monnaies en juillet. State Street, la deuxième plus ancienne banque américaine en activité en continu, a précédemment annoncé le lancement d’une division dédiée à la finance numérique. Les mégabanques de Wall Street JPMorgan et Goldman Sachs Group ont également lancé des services de crypto trading cette année.