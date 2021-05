Morgan Stanley maintient l’objectif de 61 000 pour Sensex à la fin de l’année; suggère ces stratégies d’investissement

Les rendements des indices Largecap devraient s’accélérer dans les mois à venir. (Image: REUTERS)

À l’aube du second semestre 2021, la société mondiale de recherche et de courtage Morgan Stanley affirme que ses indicateurs avancés suggèrent un risque à la hausse des rendements des indices à l’avenir. Cela a conduit les analystes de Morgan Stanley à maintenir leur objectif Sensex de 61 000 cas. “La consolidation en cours du marché améliore ses perspectives de retour à partir du second semestre 2021, bien que les déclencheurs immédiats concernent le rythme de la décélération probable de la deuxième vague COVID-19 et l’amélioration de l’offre de vaccins”, a déclaré une récente note de Morgan Stanley. . La société de bourse avait révisé son objectif Sensex pour 2021 après le budget de l’Union en février.

«Notre ensemble de 16 indicateurs avancés et six indicateurs coïncidents ou retardés suggèrent une amélioration des perspectives du marché pour la seconde moitié de 2021», indique le rapport. Le défi pour les marchés boursiers, à leur avis, vient de la baisse des liquidités et du soutien à la valorisation.

Scénario de cas Bull, Base et Bear

Les rendements des indices Largecap devraient s’accélérer dans les prochains mois pour l’Inde, surperformant les autres marchés émergents. L’affaire taureau porte Sensex plus haut à 61000. Pour que cet objectif se concrétise, Morgan Stanley estime que le virus disparaît complètement, que la reprise de la croissance est soutenue et que la relance mondiale soutient les prix des actifs. En outre, le rapport a ajouté que pour que Sensex atteigne 61 000 personnes, le gouvernement devra mettre en œuvre une politique solide comprenant la création d’infrastructures, la facilité de faire des affaires et la consolidation fiscale.

Le scénario de base de Morgan Stanley voit l’indice à 55 000 d’ici décembre de cette année. «Cela suppose une stabilité dans la situation actuelle du virus et une reprise de l’économie selon nos prévisions. Nous prévoyons que les bénéfices de Sensex augmenteront de 32% en F2022 », indique le rapport. Pour que Sensex atteigne ces niveaux, aucune nouvelle relance budgétaire ne devrait être lancée, mais un soutien continu du gouvernement sur les réformes administratives et législatives est prévu.

La cible de cas d’ours pour Sensex est de 41000. La situation semble possible si le virus persiste bien dans la seconde moitié de cette année et que la croissance faiblit, ce qui est en outre traité sans réponse politique, conduisant à des pertes dans le système financier. Cependant, les analystes de Morgan Stanley ne voient qu’une possibilité de 20% de ce scénario.

Stratégie de portefeuille

En termes de stratégie de portefeuille d’actions, Morgan Stanley est cyclique domestique, suivi par les actions sensibles aux taux, les cycliques mondiaux, les exportateurs défensifs et les moyennes capitalisations, les grandes et les petites capitalisations dans le même ordre. “Il s’agit d’un marché de sélection de titres, avec de nombreuses opportunités d’alpha soulignées par la baisse de la corrélation des rendements entre les actions”, indique la note.

(Les recommandations de cet article sont émises par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.