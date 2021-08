Morgan Stanley parie sur GBTC alors que Grayscale termine le déverrouillage ⋆ Crypto new media

Bitcoin a un “long chemin à parcourir” et les institutions le savent. Alors qu’ils prennent conscience de cette prise de conscience, les géants de la gestion de patrimoine comme Morgan Stanley augmentent leur exposition indirecte au Bitcoin. Selon un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis [SEC], la troisième plus grande société de gestion de patrimoine a acheté plus d’un million d’actions Grayscale Bitcoin Trust. À l’heure actuelle, cela vaut environ 40 millions de dollars.

Morgan Stanley a été l’un des premiers acteurs du côté institutionnel de la cryptographie. Ainsi, leur confiance dans l’actif numérique en dit long sur l’élan derrière la plus grande crypto au monde. Grayscale a été l’un des principaux endroits où les institutions peuvent déposer leur crypto-monnaie dans et avec Grayscale Bitcoin Trust [GBTC] achevant ses déblocages de parts cette semaine, nous pouvons voir plus d’institutions adhérer.

Le déverrouillage de Bitcoin par niveaux de gris a déjà suscité des rumeurs d’un marché Bitcoin baissier. Alors que la société approchait de son dernier déblocage, de fortes spéculations sur un effondrement du marché ont été émises. Cependant, le 25 août, 58 BTC ont été déverrouillés dans le cadre du déverrouillage final de Grayscale et le marché n’a pas du tout été affecté.

L’éminent chartiste Willy Woo a reconnu l’événement et a prédit l’année dernière que ce serait un raté. Il a tweeté,

«Vous vous souvenez quand tous les analystes traditionnels ont déclaré que le déverrouillage en niveaux de gris libérerait des milliards de ventes la semaine dernière ? Ouais non.”

Alors que la prochaine série de déverrouillages est prévue pour 2022, Grayscale pourrait voir plus d’intérêt affluer d’institutions comme Morgan Stanley. En fait, les derniers acheteurs de GBTC comprenaient d’autres banques de premier plan comme JPMorgan Chase et Ark Invest.