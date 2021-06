Morgan Stanley plonge dans l’espace Blockchain avec un investissement dans la titrisation

Securitize, Inc. a levé 48 millions de dollars auprès d’investisseurs nouveaux et actuels, ce qui a entraîné une sursouscrite de sa levée de fonds de série B. La collecte de fonds de série B a été codirigée par des leaders du capital-risque et de la gestion d’actifs tels que Blockchain Capital, le plus grand investisseur de Securitize, et divers fonds d’investissement de Morgan Stanley. Ils ont été rejoints par Ava Labs, IDC Ventures, Sumitomo Mitsui Trust Bank, NTT Data, Migration Capital et d’autres nouveaux investisseurs. L’augmentation intervient avant le lancement de Securitize Markets. Ce marché aura pour objectif de garantir la liquidité des marchés privés. Il vise à négocier des titres d’actifs numériques, a déclaré la société le 21 juin dans un communiqué de presse.

Fusion de la gestion d’actifs et du capital-risque

L’union du capital-risque et de la gestion d’actifs récemment découverte est révélatrice d’un accord sur l’adoption de titres d’actifs numériques dans un avenir proche. C’est un signe certain que la technologie blockchain continuera de croître et de se développer. La collecte de fonds donne à Securitize l’honneur d’être la première société de blockchain à acquérir un financement institutionnel massif d’Europe, d’Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les investisseurs de série B obtiendront des actions en tant que titres d’actifs numériques émis par la plateforme Securitize, tout comme les investisseurs précédents et actuels de la société. Avant la montée en flèche, la startup blockchain disposait d’une communauté d’investisseurs vérifiée de 300 000 personnes qui ont soutenu des centaines d’entreprises en seulement quatre ans.

Changements au conseil d’administration

Securitize a ajouté Pedro Teixeira, co-directeur de Morgan Stanley Tactical Value, à son conseil d’administration, conformément à la tradition d’une levée de capitaux réussie. Teixeira a dit :

«Notre premier investissement dans l’industrie de la blockchain est la principale société de valeurs mobilières d’actifs numériques, Securitize. Securitize est reconnu pour être le pionnier de la titrisation des titres d’actifs numériques sur la blockchain, et pour sa solution de bout en bout entièrement numérique qui permet aux entreprises privées de lever des capitaux et aux investisseurs de trouver un chemin vers la liquidité. »

Jalons récents

Securitize Capital, la filiale de gestion d’actifs de l’entreprise, était la précédente grande étape pour eux. Un autre était ses premiers fonds de performance de crypto-monnaie.

La montée en flèche de la série B est intervenue après que la société a autorisé Exodus à lever 75 millions de dollars dans des fonds de série A conformes à Reg A +, un montant record. Le PDG et co-fondateur de Securitize, Carlos Domingo, a commenté la réussite comme suit :

« Titrisation a développé des partenaires incroyables lors de notre série A l’année dernière, à la fois en capital-risque et dans les principales institutions financières européennes et japonaises. Le fait d’être rejoint dans notre série B par une grande banque d’investissement américaine et la plus grande banque de fiducie du Japon, ainsi que d’autres VC de premier plan, montre que la confiance dans l’adoption des valeurs des actifs numériques devient de plus en plus courante. »

La titrisation regroupe des entités qui souhaitent investir dans des capitaux privés et des entreprises qui cherchent à les attirer. Il a été le pionnier d’une plate-forme entièrement numérique, de bout en bout et conforme à la loi pour l’émission, la gestion et la facilitation de la négociation de titres d’actifs numériques.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent