Morgan Stanley plonge plus loin dans les crypto-monnaies en lançant une équipe de recherche

Morgan Stanley, l’une des plus grandes banques des États-Unis, a eu un grand changement d’attitude envers l’industrie de la crypto-monnaie. Pour le mettre en garde, affirmant que la bulle a éclaté à chaque fois que les prix ont commencé à baisser, et de même, la banque s’est transformée en un grand partisan du secteur de la monnaie numérique, et vise désormais à faciliter l’accès à ses clients.

Pour y parvenir et faire passer son implication dans la crypto-monnaie au niveau supérieur, la banque a nommé Sheena Shah pour diriger une nouvelle division de recherche axée sur la crypto. Shah est connu comme un stratège de devises qualifié qui a travaillé pour Morgan Stanley pendant plus de huit ans, couvrant les devises du G10. Shah a également contribué aux efforts de recherche en cryptographie de la banque.

Après avoir connu du succès dans les deux domaines, Shah a acquis le rôle de chef d’équipe et se concentrera sur l’analyse de l’impact des monnaies numériques sur les actions, les investissements à revenu fixe tels que la trésorerie, les obligations d’entreprise, etc.

Les dirigeants de la banque ont noté que le lancement de l’équipe est en “reconnaissance de l’importance croissante des crypto-monnaies et autres actifs numériques sur les marchés mondiaux”.

Les banques se ruent sur les crypto-monnaies pour fidéliser les clients exigeants

Comme mentionné, la banque s’est essayée aux actifs numériques depuis plus d’un an et, pendant tout ce temps, elle a augmenté sa propre exposition au Bitcoin via différents fonds communs de placement proposés par Grayscale. Puis, en mars de cette année, il a introduit un outil d’investissement Bitcoin pour ses propres clients millionnaires.

L’intérêt institutionnel et la demande pour les crypto-monnaies ont explosé depuis longtemps, il n’est donc pas surprenant que les plus grandes institutions traditionnelles se précipitent pour se joindre à un effort pour rester pertinentes, en particulier au milieu de l’explosion du secteur DeFi, qui menace d’offrir des services décentralisés. bancaires et, à ce titre, est en concurrence directe avec ces banques.

Actuellement, ils ont toujours le dessus, bien sûr, car DeFi est encore sous-développé et nouveau, et il faudra un certain temps avant qu’il ne devienne une menace majeure. Pourtant, sa croissance régulière depuis plus d’un an et demi a convaincu les banques américaines qu’il est temps de bouger, et qu’attendre que les régulateurs fassent leur part en premier signifiera de nombreuses opportunités manquées.

Même Bank of America elle-même a créé un groupe de recherche sur la cryptographie en juillet, avec des nouvelles similaires provenant de State Street, JPMorgan, Goldman Sachs et maintenant Morgan Stanley.

Le post Morgan Stanley plonge encore plus profondément dans les crypto-monnaies en lançant une équipe de recherche apparue en premier sur Invezz.