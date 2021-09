Morgan Stanley voit l’action Silvergate de Crypto-Focused Bank gagner jusqu’à 52% d’augmentation dans la mise à jour commerciale positive

Alors que plusieurs institutions financières se méfient du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, Morgan Stanley, la quatrième banque d’investissement au monde, cherche activement à investir dans des actifs cryptographiques.

Dans une note de recherche du lundi 27 septembre, Morgan Stanley a recommandé les actions de Silvergate, qui fournit des services bancaires commerciaux et des prêts aux sociétés de crypto-monnaie.

En conséquence, les actions de la banque spécialisée dans les crypto-monnaies Silvergate Capital Corp ont bondi d’environ 6,5% lundi après que Morgan Stanley a commencé à couvrir les actions avec une surpondération et un objectif de cours de 158 $.

L’analyste de Morgan Stanley, Ken Zerbe, estime que les actions de Silvergate (NYSE : SI) sont largement sous-évaluées à leur prix d’inscription actuel de 109 $. Il pense que l’action SI aurait un prix de négociation de 158 $, indiquant une augmentation de 52% par rapport au prix actuel, avec un potentiel de 300 $.

“Nous constatons un biais haussier : baissier de 3 : 1, mais nous reconnaissons que SI a le risque-rendement le plus large de toutes les banques que nous couvrons, puisque sa croissance est directement liée à la santé et à la croissance de l’industrie de la crypto-monnaie”, a noté Zerbe. dans la notice.

Dans la note de recherche, Zerbe a déclaré qu’il pensait que Silvergate devrait être évalué en fonction de la croissance de ses bénéfices plutôt que par rapport aux banques à croissance plus lente et aux banques traditionnelles, en particulier compte tenu de son risque de crédit minimal. L’analyste a mentionné que Silvergate a connu une augmentation des soldes de ses actifs productifs de 434% au cours de la dernière année à 121 milliards de dollars, la quasi-totalité de la croissance provenant de l’augmentation des soldes des dépôts de ses clients de crypto-monnaies.

Zerbe a noté que Silvergate est l’une des seules banques à fournir des “solutions de paiement” au marché de la cryptographie, offrant aux investisseurs SI “un moyen presque pur de participer à la croissance rapide de l’industrie naissante de la cryptographie”.

La société a mis en évidence plusieurs cas d’utilisation en faveur de Silvergate. L’analyste a noté que le réseau Silvergate Exchange de la société permet aux clients de déposer des fonds auprès de la banque et d’effectuer des transferts vers et depuis des crypto-monnaies. Bien que Silvergate ne paie pas d’intérêts aux déposants, Morgan Stanley considère cela comme positif car Silvergate peut toujours proposer des taux d’intérêt cryptographiques recommandés qui pourraient éviter l’examen minutieux des régulateurs des valeurs mobilières qui ont accueilli des leaders à haut intérêt tels que Celsius et BlockFi et Coinbase. passé récent. .

Silvergate propose des prêts adossés au Bitcoin, et la banque l’a fait au cours de la dernière année sans enregistrer de pertes ni liquider les positions des clients. Morgan Stanley pense que la demande de prêts va augmenter, ce qui est bien.

Zerbe s’attend à ce que Silvergate connaisse une croissance annuelle du BPA de 37% jusqu’en 2025 et pourrait encore augmenter avec l’introduction de nouveaux prêts ou produits payants.

L’analyste s’attend également à ce que les soldes des actifs bénéficiaires de Silvergate augmentent de 48% au cours des 12 prochains mois, “avec un risque de crédit minimal, car les prêts d’investissement ne représentent que 6% des actifs bénéficiaires”.

Cependant, Zerbe a reconnu qu’il existe de grands risques et que la réglementation potentielle autour du marché des crypto-monnaies est peut-être le risque le plus important, bien qu’inconnu, auquel Silvergate est confronté. L’analyste a également déclaré qu’une concurrence accrue pourrait offrir une alternative au Silvergate Exchange Network, ce qui pourrait ralentir “matériellement” la croissance des revenus des dépôts et des commissions et limiter le nombre de nouveaux clients.

Silvergate a annoncé en juillet que la banque avait accepté 4,3 milliards de dollars de nouveaux dépôts de clients existants et nouveaux de crypto-monnaie au deuxième trimestre.

Wall Street étend sa portée aux crypto-monnaies

Alors que peu de banques sont disposées à toucher les sociétés de crypto-monnaie, Silvergate s’est fait un nom en proposant des services bancaires fiduciaires pour les sociétés de crypto-monnaie.

L’année dernière, la banque Silvergate a récolté un énorme gain pour certains des risques qu’elle a pris en étant l’une des premières banques à autoriser les sociétés de crypto-monnaie à ouvrir des comptes bancaires. La banque a récemment révélé qu’elle avait accepté 586 millions de dollars de dépôts de crypto-monnaie au troisième trimestre 2020, portant son actif cryptographique total à 2,1 milliards de dollars au 30 septembre 2020, contre 1,5 milliard de dollars au 20 juin 2020.

Silvergate bénéficiera également grandement de sa relation avec le projet Diem de Facebook. En mai, la Diem Association a annoncé que Silvergate serait le seul émetteur de ses pièces stables.

Ce qui semble intéressant, c’est que Silvergate ouvre la voie à d’autres banques pour faire quelque chose qui était auparavant une zone interdite pour elles.

Depuis le début de cette année, l’intérêt de Wall Street pour le bitcoin a augmenté, les grandes banques telles que JPMorgan, Morgan Stanley, Mastercard, BNY Mellon, Blackrock et d’autres prenant de l’élan alors qu’elles avançaient pour ouvrir l’accès au Bitcoin.

Source de l’image : Shutterstock