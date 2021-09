Morgan Stewart attend le bébé n°2 : Revisitez ses moments de maternité

E!’S Morgan Stewart est enceinte du bébé n°2 !

Bébé Ligne aura bientôt un petit frère en remorque.

Au cours de la sept. 8 épisode de E!’S Daily Pop, Morgan Stewart a fait l’annonce passionnante qu’elle et son mari Jordan mcgraw attendent leur deuxième bébé ensemble. Immédiatement après son annonce surprise devant la caméra, l’animatrice a également partagé la nouvelle avec ses abonnés sur Instagram, sous-titrant la douce photo de son mari berçant son ventre, “Peut-être que ce bébé me ressemblera ??” Morgan a ouvertement plaisanté sur le fait que Row était le portrait craché de son mari depuis son arrivée.

Bien que l’animatrice du talk-show n’ait pas expliqué à quel point elle en était actuellement dans sa grossesse, Morgan a révélé à co-animer Justin sylvestre que le couple avait réussi à garder le secret depuis qu’il l’avait découvert fin juillet.

Jordan, qui est le fils de Dr Phil et Robin mcgraw, s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle réconfortante, sous-titrant la même douce photo du couple, “Round 2”. La maman de Jordan, Robin, a commenté la photo de son fils avec les vœux les plus chaleureux, en écrivant : “Yay !!!! Toi et Morgan et Row êtes adorables !! Nous avons hâte de rencontrer le bébé #2.”