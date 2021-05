Morgan Wallen a remporté gros aux Billboard Music Awards malgré l’interdiction ⋆ .

Morgan Wallen, la star de la country qui est tombée en disgrâce brusquement en février après avoir été filmée en train de crier une insulte raciste après une soirée ivre à Nashville, a remporté trois Billboard Music Awards dimanche soir malgré son interdiction de l’événement.

Au lieu de monter sur le podium, l’auteur-compositeur-interprète, qui a récemment eu 28 ans, a partagé une nouvelle chanson sur les réseaux sociaux au cours du week-end. «Je pensais que tu devrais savoir», qu’il a dit avoir écrit pour sa mère «il y a quelque temps», fait référence à «chasser les chansons et les femmes / Prendre de mauvaises décisions / Dieu sait que je bois trop».

Wallen a remporté le prix de l’artiste country et de l’artiste country masculin dimanche, et son “Dangerous: The Double Album” a remporté le premier album country après avoir établi un record de musique country en occupant la première place du palmarès Billboard 200 pour 11 semaines. (Après 18 semaines sur le graphique, “Dangerous” était suspendu à la deuxième place à partir de vendredi.)

Wallen a également été nominé dans la catégorie des ventes de chansons et deux fois pour la chanson country, pour «Chasin ‘You» et «More Than My Hometown», mais n’a pas gagné dans ces catégories.

Ce transport par contumace ne l’a cependant pas placé en tête du peloton de BMA: The Weeknd a remporté 10 prix, dont celui du meilleur artiste. Pop Smoke, qui a été tué en février 2020 dans les collines d’Hollywood, en a remporté cinq, dont le meilleur nouvel artiste.

BTS et Bad Bunny, qui ont tous deux joué pendant le spectacle, en ont remporté quatre chacun. Drake a remporté le prix de l’artiste de la décennie, portant son total de tous les temps à 29, et Pink a décroché le prix Icon, exécutant une routine aérienne avec sa fille Willow Hart pour marquer la victoire.

Billboard sélectionne ses gagnants en fonction de l’album d’un artiste et des ventes de chansons numériques, de la diffusion en continu, de la diffusion à la radio, des tournées et de l’engagement social selon Billboard et ses partenaires de données.

Les prix de cette année étaient basés sur les résultats du 21 mars 2020 au 3 avril; Cela signifiait que Wallen avait peut-être été affecté par son interdiction de diffuser à la radio, qui venait des deux principaux réseaux de radio nationaux quelques jours après que son utilisation du mot N le 31 janvier soit devenue publique.

Wallen a été presque immédiatement excisé de la musique country grâce à cet incident. Il a vu son contrat de disque «suspendu», a perdu sa représentation et a été banni des ACM Awards et des plus grands réseaux de radio du pays et des listes de lecture des diffuseurs de musique.

En avril, Dick Clark Productions, qui produit les Billboard Awards, a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas le bienvenu à l’événement.

«Morgan Wallen est finaliste cette année sur la base de la cartographie. Comme sa récente conduite ne correspond pas à nos valeurs fondamentales, nous ne l’inclurons à aucun titre (interprétation, présentation, acceptation) », a déclaré la société de production dans un communiqué.

«Il est réconfortant et encourageant d’entendre que Morgan prend des mesures dans son parcours antiraciste et commence à faire un travail significatif. Nous prévoyons d’évaluer ses progrès et envisagerons sa participation à de futurs spectacles.

L’association de la musique country. Awards prévoit un sort similaire pour l’artiste en ce qui concerne l’éligibilité à son concours 2021. Il a annoncé vendredi que, bien que Wallen ne soit éligible dans aucune catégorie d’artiste individuelle (comme l’artiste et le chanteur masculin de l’année), il peut toujours concourir dans les catégories single, chanson, album, événement musical et vidéo musicale de l’année, qui honorent les œuvres artistiques. Les CMA ont déclaré ne pas vouloir «limiter les opportunités pour d’autres collaborateurs crédités».

Pendant les retombées, cependant, les fans ont eu le dos de Wallen. Il a été renvoyé sur au moins une station de radio près de sa ville natale de l’est du Tennessee peu de temps après l’éclatement du scandale.

En outre, une demi-douzaine de panneaux publicitaires financés par des fans sont apparus dans le centre-ville de Nashville le mois dernier, montrant leur soutien au chanteur de «7 Summers» en tant que «Son choix de fan, artiste de l’année» avant les 56e ACM Awards, dont Wallen avait été banni. . Les panneaux publicitaires faisaient référence à Marc 11:25, un verset biblique sur le pardon.

L’artiste «Wasted on You» s’est excusé trois fois publiquement, y compris une brève déclaration initiale. Une vidéo d’excuses de cinq minutes a suivi quelques jours plus tard, puis, à la mi-avril, il a publié une lettre manuscrite sur les réseaux sociaux, disant qu’il avait besoin de plus de temps pour travailler sur lui-même et qu’il ne serait pas du tout en tournée cet été.

“Je sais que mon corner n’a pas été le plus populaire récemment, mais beaucoup d’entre vous l’ont fait quand même”, a déclaré le musicien dans une note de quatre pages publiée le mois dernier sur Instagram.

Après avoir détaillé son admiration devant la performance record de «Dangerous: The Double Album», malgré ses ennuis, Wallen a expliqué: «Je voulais vous faire savoir que j’ai pris quelques mois de suite + l’impression d’avoir vraiment travaillé sur moi-même. Je suis fier du travail que j’ai accompli et, à bien des égards, reconnaissant d’avoir eu le temps de le faire. J’ai eu besoin de ce temps libre.

«Merci de m’avoir permis, à moi et à @nicatnitemusic, d’écrire cette chanson spéciale avec vous. Ça a l’air génial », a écrit la star de la country Miranda Lambert dans ses commentaires sur le nouveau post de Wallen« Pensé que vous devriez savoir ». Les artistes Jason Aldean, Colbie Caillat et Cole Swindell ainsi que le groupe Old Dominion ont également ajouté leurs félicitations.

«C’est un homme formidable», a écrit Aldean, qui a fait face à son propre scandale dans le passé, «et vous chantez la merde.»

