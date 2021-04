Morgan Wallen abandonne les festivals de Thunder en Floride et en Arizona à l’extérieur du pays

Morgan Wallen a annulé toutes ses dates de tournée, y compris les dates d’automne de Country Thunder.

La semaine dernière, le chanteur country a annoncé qu’il annulait tout son programme de tournées estivales. Cela signifiait se retirer de l’ouverture pour Luke Bryan et plusieurs dates d’été Country Jam et Country Thunder. Ce qui n’était pas clair, c’était si Wallen annulait ou non tout son programme de tournées cette année.

La tournée de Luke Bryan se termine en octobre, avec des festivals Country Thunder en Floride et en Arizona. Wallen a été répertorié comme un artiste sur ces deux pages, mais maintenant son nom a été officiellement supprimé. Old Dominion intervient et prendra sa place au festival.

La nouvelle de Morgan Wallen abandonnant Country Thunder intervient deux mois seulement après une vidéo virale du chanteur utilisant une insulte raciale. De nombreux chanteurs country se sont prononcés contre Wallen et les stations de radio ont arrêté de jouer sa musique en réponse. Wallen s’est depuis excusé pour son comportement et a écrit une lettre manuscrite expliquant qu’il passe cet été à travailler sur lui-même.

Morgan Wallen devait être la tête d’affiche du festival de musique Country Thunder à Florence, en Arizona. Ce festival de musique était censé avoir lieu en avril, mais a été repoussé en octobre en raison des restrictions du COVID-19. Dans un communiqué publié la semaine dernière, Country Thunder dit qu’il est “ déçu ” que Wallen ait décidé d’annuler toutes ses dates de tournée.

«Nous sommes impatients d’accueillir Morgan autant que tout le monde l’a vu jouer, et nous lui souhaitons le meilleur», ont déclaré les organisateurs sur les réseaux sociaux. Après la diffusion de la vidéo en février, les organisateurs des festivals Country Thunder n’ont pas publié de déclaration ni pris de décision. Au lieu de cela, un porte-parole a déclaré à ABC 15 qu’ils partageraient les mises à jour lorsqu’elles seraient disponibles.

Les chanteurs Luke Combs, Eric Church, Dustin Lynch et Old Dominion seront désormais les têtes d’affiche du festival Country Thunder Arizona. D’autres interprètes incluent Ashley McBryde, Chris Janson, HARDY, Mitchell Tenpenny, Parker McCollum, Chicks With Hits, Kameron Marlowe, Drew Parker, Austin Jenckes, Seaforth et Nolan Sotillo.

Les billets pour les événements d’automne de Country Thunder sont toujours disponibles. Les détenteurs de billets pour les événements Country Thunder 2020 ont été automatiquement transférés et seront honorés lors du festival de musique 2021. De nombreux fans qui voulaient voir Wallen à Country Thunder demandent maintenant des remboursements, mais Wallen a demandé aux fans de ne pas le faire.

“C’est important pour moi personnellement, si vous pouvez toujours aller à ces émissions – soutenez la musique country”, a-t-il déclaré aux fans sur les réseaux sociaux. «La musique country est de retour, et c’est une belle chose.»