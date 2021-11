Morgan Wallen annonce sa première tournée depuis son explosion raciste

Morgan Wallen reprend la route après avoir dévalé un ralentisseur en carrière l’année dernière.

Lundi, le musicien country a annoncé son intention de reprendre les tournées après avoir annulé des spectacles cet été pour travailler sur lui-même après avoir été largement rejeté par l’industrie de la musique country pour avoir utilisé une insulte raciale.

Le crooner «Whiskey Glasses» et «7 Summers» lancera la tournée dangereuse de 46 villes au cours de la nouvelle année, qui débutera le 3 février au Ford Center d’Evansville, dans l’Indiana, et se terminera à Los Angeles au Staples Center le 7 septembre. 24.

Le joueur de 28 ans sera rejoint par le chanteur country Hardy et Larry Fleet, originaire du Tennessee, à certains arrêts au cours de la tournée de sept mois, qui comprend des spectacles au Madison Square Garden de New York et à la Bridgestone Arena de Nashville en cours de route.

Les billets pour les spectacles d’arène seront en vente vendredi et les billets pour les spectacles d’amphithéâtre seront en vente le 3 décembre.

On arrive. La prévente pour la première moitié de la tournée aura lieu demain 16/11 – Textez au 865-351-6290 pour recevoir le code * La mise en vente diffère, alors assurez-vous de vérifier quand les billets seront mis en vente sur votre marché pic.twitter.com/ygjHXn0sSh – morgan wallen (@MorganWallen) 15 novembre 2021

La visite de l’arène marque la tentative continue de Wallen de faire son retour après les retombées de février, qui ont commencé lorsque la montée rapide a été filmée par la caméra de sécurité d’un voisin à l’aide du mot N.

En moins de 24 heures, la musique de Wallen a été retirée de la rotation par les conglomérats radio, son contrat d’enregistrement avec Big Loud a été suspendu et ses apparitions ont été retirées des réseaux de télévision câblés axés sur la musique country. L’artiste a également été effectivement banni des remises de prix bien qu’il ait ensuite été nominé à quelques-uns.

Bien que ses actions aient suscité un certain nombre d’excuses et de comptes rendus dans la musique country, beaucoup ont continué à embrasser l’artiste en difficulté. Il est revenu sur scène en septembre pour aider aux efforts de secours des inondations au Tennessee et a vendu un engagement de trois nuits à la Rupp Arena dans le Kentucky. Vendredi dernier, il a également vendu un spectacle de 31 000 personnes au Grounds in Mobile, Ala.

