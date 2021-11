Morgan Wallen annonce son retour en tournée à la suite d’une controverse sur les insultes raciales

Morgan Wallen repart en tournée pour la première fois depuis sa controverse sur les insultes racistes. Le chanteur country, qui a été filmé en train de dire le mot N en février, se dirige vers le spectacle de plus de 45 ans « Dangerous Tour » à partir du 3 février 2022 au Ford Center d’Evansville, dans l’Indiana, avant de se rendre dans les principales salles du pays. pays, dont le Madison Square Garden à New York, le Staples Center à Los Angeles et la Bridgestone Arena à Nashville, entre autres.

L’annonce de la tournée de Wallen marque la plus grande étape de son retour sous les projecteurs après que son utilisation d’insultes racistes a incité son label, ses programmeurs de radio et ses émissions de récompenses à le suspendre. Wallen est revenu sur scène pour la première fois en septembre à Marathon Music Works pour un concert au profit des inondations de Waverly, mais a auparavant fait une brève apparition surprise lors du concert en tête d’affiche de Luke Bryan au cours de l’été à Bridgestone Arena et a joué un spectacle pop-up à Kid Le bar Rock’s Nashville.

On arrive. La prévente pour la première moitié de la tournée aura lieu demain 16/11 – Textez au 865-351-6290 pour recevoir le code * La mise en vente diffère, alors assurez-vous de vérifier quand les billets seront mis en vente sur votre marché pic.twitter.com/ygjHXn0sSh – morgan wallen (@MorganWallen) 15 novembre 2021

Wallen avait précédemment présenté des excuses sur les réseaux sociaux, affirmant que la vidéo avait été prise pendant une période de 72 heures. « Qui sait si je serai capable de surmonter toutes les erreurs que j’ai commises, mais je vais certainement essayer. Je vais passer du temps à reprendre le contrôle de … vivre en bonne santé et être fier de mes actions », écrivait-il à l’époque.

« Enfin, j’ai une faveur à demander », dit-il. « J’apprécie ceux qui voient encore quelque chose en moi et m’ont défendu. Mais pour aujourd’hui, s’il vous plaît, ne le faites pas. J’avais tort. mon retour dépend uniquement de moi et du travail que j’ai fourni. J’ai encore beaucoup de très bonnes personnes dans mon coin qui essaient de m’aider et je vous apprécie plus que vous ne le pensez. Toute cette situation est moche en ce moment, mais je vais continuez à chercher des moyens de devenir l’exemple au lieu d’en devenir un. »

Wallen a poursuivi qu’il avait appris « les mots peuvent vraiment blesser une personne » et a écouté « des histoires personnelles de Noirs qui ont honnêtement secoué » et lui a laissé « une profonde appréciation pour eux et une compréhension plus claire du poids de mes mots ». Il a poursuivi: « J’aimerais que les circonstances soient différentes pour que j’apprenne ces choses, mais je suis également heureux que cela ait commencé le processus pour moi de le faire. »