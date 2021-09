Morgan Wallen annonce un concert pour soutenir les victimes des inondations au Tennessee

in

La star country Morgan Wallen est officiellement prête à donner un concert de charité pour collecter des fonds pour ceux de son Tennessee natal qui ont été touchés par les inondations le mois dernier.

Morgan Wallen, né à Sneedville, dans le Tennessee, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour détailler ses plans pour le spectacle-bénéfice, qui devrait avoir lieu au Marathon Music Works de Nashville le mercredi 8 septembre.

Le samedi 21 août, Middle Tennessee – qui englobe 41 des 95 comtés de The Volunteer State ainsi que sa capitale – a reçu environ neuf à 17 pouces de pluie en environ six heures, entraînant des inondations soudaines généralisées, des dommages matériels considérables et au moins 20 décès, selon les rapports locaux.

Certaines parties du comté de Humphreys, qui abritent environ 18 500 personnes, ont reçu 17 pouces de pluie, selon les mêmes sources locales, tandis qu’« environ 30 routes » dans le siège du comté de Humphreys, Waverly, ont été « gravement endommagées ou détruites par les eaux de crue. ” De plus, les autorités ont estimé que les inondations ont causé « des millions de dollars de dommages » aux maisons, aux infrastructures et aux biens commerciaux, tandis que les précipitations résultant de l’ouragan Ida cette semaine ont perturbé le processus de nettoyage à Humphreys.

Maintenant, comme mentionné initialement, Morgan Wallen s’est associé à la Community Foundation of Middle Tennessee et au Tennessee Emergency Response Fund pour jouer un concert-bénéfice «en soutien aux survivants des inondations du comté de Humphreys».

Wallen, 28 ans, dont la ville natale est à environ 70 miles à l’extérieur de Knoxville, a dévoilé la performance surprise dans un tweet, écrivant : « J’ai été touché et navré par les histoires que j’ai entendues sur les récentes inondations et c’est [sic] impact au milieu du Tennessee. Je voulais faire ma part pour aider. Fier que ce soit ma première émission officielle depuis si longtemps. J’espère que vous pourrez y arriver dans un délai aussi court.

Une image incluse avec le tweet montre que les artistes Lainey Wilson, Josh Thompson, Ernest, Ben Burgess, Jared Mullins et Lathan Warlick joueront le « round 1 » du concert acoustique, avec Dierks Bentley, Hardy, Cole Swindell et Wallen lui-même attendus pour effectuer le « tour 2 ». Marathon Music Works ouvrira ses portes pour le spectacle à 18h00 heure locale, selon les organisateurs, avec une heure de début prévue pour le concert à 19h30.

En ce qui concerne les vaccinations et les tests COVID-19, le personnel demandera à chaque détenteur de billet de présenter une preuve «imprimée» d’un nouveau test de coronavirus négatif administré au cours des 72 heures précédant le spectacle – ou, à défaut, une preuve de «vaccination complète», selon le concert site Internet. La « vaccination complète » dans ce cas signifie que deux semaines ou plus doivent s’être écoulées depuis que l’on a reçu la dose finale d’un vaccin COVID.

Plus de quelques fans ont répondu au message de Wallen annonçant le concert caritatif, exprimant leur approbation et, dans d’autres cas, déplorant que les billets semblaient avoir été vendus. (Au moment de la publication de cet article, les laissez-passer n’étaient pas disponibles à l’achat sur la plate-forme mentionnée à l’origine par Wallen.)

Cependant, Loretta Lynn, 89 ans, a annoncé aujourd’hui un concert caritatif (également pour les victimes des inondations du Tennessee), mettant en vedette Garth Brooks, Luke Bryan et d’autres. L’événement aura lieu à la Grand Ole Opry House le lundi 13 septembre.