Morgan Wallen banni des CMA Awards, malgré la nomination de l’album

Un porte-parole de l’AMC a confirmé que Morgan Wallen est interdit de comparution cette année.

La Country Music Association « n’invitera pas Morgan Wallen à comparaître » lors de la cérémonie du 10 novembre, a confirmé un porte-parole. La décision de ne pas autoriser le chanteur à apparaître malgré sa nomination pour l’album de l’année continue les retombées du début de l’année.

Wallen a été filmé en vidéo en utilisant une insulte raciale à l’extérieur de son domicile de Nashville. Wallen a finalement vendu cette maison pour 835 000 $ plus tôt cette année. « J’étais avec certains de mes amis et nous disons des choses stupides ensemble », a déclaré Wallen aux animateurs de Good Morning America dans sa première interview depuis l’incident.

En mai, le conseil d’administration de l’AMC a décidé de le retirer des scrutins réservés aux artistes et chanteurs. Cependant, le conseil d’administration a préservé sa capacité à être nominé pour des prix reconnaissant des albums, des chansons, des vidéoclips et d’autres œuvres. Le conseil d’administration affirme que cette décision a été prise « afin de ne pas limiter l’opportunité pour d’autres collaborateurs crédités » des œuvres de Wallen.

La nomination CMA 2021 pour l’album de l’année est la première du genre pour Morgan Wallen à une grande cérémonie de remise de prix de musique country.

L’Academy of Country Music et le CMT l’ont tous deux retiré de leurs bulletins de vote pour leurs remises de prix 2021. La 55e cérémonie annuelle des CMA Awards sera diffusée en direct de Nashville le 10 novembre sur ABC. Le premier concert public de Wallen était un événement caritatif visant à collecter des fonds pour les victimes des inondations dans le Tennessee. Ce concert a permis d’amasser 725 000 $ au profit des personnes dans le besoin. Wallen a actuellement cinq concerts réservés au Tennessee, en Alabama et en Géorgie au cours des prochaines semaines.

Le label de Wallen, Big Loud, l’a suspendu pour l’incident, mais l’a réintégré en mai. Cette décision est intervenue après que le PDG de Big Loud, Seth England, a déclaré que « l’annulation est une pente glissante ». Wallen a reçu le soutien vocal de sa base de fans, qui a acheté des panneaux d’affichage pour soutenir l’artiste lors du fiasco des ACM Awards et des Billboard Music Awards.