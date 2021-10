Morgan Wallen banni des CMA Awards malgré sa nomination à l’album de l’année

Morgan Wallen, peut-être l’un des artistes de musique country les plus controversés de cette année, a été banni des Country Music Association’s Awards bien qu’il soit toujours nominé pour l’album de l’année pour son projet Dangerous. La réputation publique de Wallen est un sujet de conversation depuis qu’il a été filmé plus tôt cette année en train de crier le N-word. L’explosion lui a fait perdre un certain nombre de concerts ainsi qu’un précieux temps d’antenne pour sa musique. Les principaux réseaux de radio de diffusion Cumulus Media, iHeartRadio et Entercom, le réseau câblé CMT, le service satellite SiriusXM et le service de streaming Pandora ont tous retiré sa musique de leurs plateformes à la suite de l’incident de février.

“C’est la première fois dans l’histoire de la CMA, à ma connaissance, que quelqu’un soit disqualifié pour conduite”, a déclaré la PDG de la CMA, Sarah Trahern, au LA Times. “L’honorer en tant qu’individu cette année n’est pas juste, et il ne sera pas autorisé sur le tapis rouge, sur notre scène, ni célébré de quelque manière que ce soit.”

Alors qu’il a encore une nomination pour une catégorie majeure, Wallen était déjà limité dans sa participation à l’émission. Le conseil d’administration du CMA a décidé de garder Wallen hors des votes des artistes et chanteurs, mais a autorisé la nomination de ses autres œuvres “afin de ne pas limiter les opportunités pour d’autres collaborateurs crédités”. Le signe de tête est la seule reconnaissance de Wallen pour un grand spectacle de musique country cette année. Il a également été exclu du bulletin de vote pour les prix Academy of Country Music et CMT.

Wallen s’est excusé à plusieurs reprises pour l’incident. Il est apparu sur Good Morning America avec Michael Strahan pour tenter de s’expliquer et d’exprimer ses regrets. Nous disons des choses stupides ensemble”, a déclaré le chanteur à Strahan. “Dans notre esprit, c’était juste ludique. Cela semble ignorant, mais c’est vraiment de là que ça vient. C’était mal.” Wallen a utilisé le mot en parlant à un ami ivre (qui est blanc). “Nous étions tous clairement ivres. Je demandais à sa petite amie de s’occuper de lui. » Il a ajouté : « Je pense que je l’ignorais. Je ne pense pas m’être déjà assis en disant que c’était juste ou que c’était faux.”