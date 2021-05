Morgan Wallen banni par les Billboard Music Awards pour “ conduite récente ”

Malgré la destruction de plusieurs records de Billboard en 2021, Morgan Wallen n’a pas été officiellement invitée aux Billboard Music Awards.

Les Billboard Music Awards et Dick Clark Productions ont désormais officiellement banni Morgan Wallen de leur prochaine diffusion le 23 mai. Dans un communiqué publié ce matin, Dick Clark Productions a déclaré que Wallen n’apparaîtrait pas lors de la présentation des Billboard Music Awards, même si le chanteur a été nominé 6 fois sur la base de la structure graphique de l’émission.

«Morgan Wallen est finaliste cette année sur la base de la cartographie», a déclaré Dick Clark Productions. «Comme sa récente conduite ne correspond pas à nos valeurs fondamentales, nous ne l’inclurons pas dans l’émission à quelque titre que ce soit (jouer, présenter, accepter). Avec notre contenu atteignant des millions de téléspectateurs, nous avons le privilège et la responsabilité d’apporter des changements en créant un dialogue plus inclusif dans nos productions et dans l’ensemble de l’industrie. »

Billboard et Dick Clark Productions ont souligné que Morgan Wallen n’est nominé que pour diverses catégories en raison de ses performances officielles dans les charts Billboard, et non en raison des choix éditoriaux effectués par les organisateurs de l’émission. Wallen a reçu des nominations pour le meilleur artiste des ventes de chansons, le meilleur artiste country, le meilleur artiste masculin country et le meilleur album country, ainsi que deux nominations dans la catégorie des meilleures chansons country.

«Unique parmi les récompenses, les finalistes des Billboard Music Awards (BBMA) sont déterminés par leurs performances sur les palmarès Billboard et ne sont pas choisis par un comité de vote ou une organisation de membres. Les finalistes et gagnants du BBMA sont basés sur les interactions clés des fans avec la musique (y compris les ventes d’albums et de chansons numériques, la diffusion en continu, la diffusion à la radio, l’engagement social), suivies par Billboard et ses partenaires de données, y compris MRC Data.

Le “ comportement récent ” fait référence à un enregistrement de Wallen publiant une insulte raciale à l’extérieur de sa résidence de Nashville au début du mois de février.

Dans les 24 heures suivant la publication de cet enregistrement sur TMZ, Wallen a été confronté à une réprimande rapide de l’industrie. Presque tous les grands conglomérats de stations de radio ont retiré sa musique de leurs rotations, Spotify et Apple Music ont effacé l’artiste de leurs listes de lecture, SiriusXM et sa filiale, Pandora, ont interdit à l’artiste d’apparaître sur l’une de leurs stations de radio, et William Morris Endeavor a immédiatement annulé leur contrat avec l’artiste.

Il est extrêmement douteux que Wallen reçoive une quelconque mention aux Billboard Music Awards, du moins devant la caméra. Mais au moins, il est éligible: en février, l’Academy of Country Music a déclaré Wallen totalement inéligible à recevoir des récompenses. Dans les semaines précédant l’événement, les ACM Awards ont en outre conseillé aux participants de ne pas mentionner l’artiste de quelque manière que ce soit – avant, pendant ou après la diffusion.

La mesure punitive a suscité des hurlements de protestation de la part des fans de Morgan Wallen et a peut-être contribué aux cotes terribles de l’émission. La diffusion de l’émission en mars était la remise des prix ACM les moins bien notés de l’histoire, dans le cadre d’une baisse plus large et prononcée subie par d’autres émissions de récompenses telles que les Grammys et les Oscars.

Ailleurs, Morgan Wallen a également annulé l’intégralité de son programme de tournées estivales, y compris les dates d’ouverture de Luke Bryan et diverses apparitions en tête d’affiche de Country Thunder. Dans un message aux fans, Wallen a souligné la nécessité de réfléchir et de rester à l’écart des projecteurs, bien que les rumeurs de l’industrie suggèrent que l’artiste prépare peut-être une tournée ambitieuse de l’arène pour 2022.

Quant aux futures apparitions aux Billboard Music Awards, Dick Clark a laissé la porte ouverte. «Il est réconfortant et encourageant d’entendre que Morgan prend des mesures dans son parcours antiraciste et commence à faire un travail significatif», a déclaré la société. «Nous prévoyons d’évaluer ses progrès et envisagerons sa participation à de futurs spectacles.»