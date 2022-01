Morgan Wallen en tête des charts Hip Hop, veut travailler avec Kendrick Lamar

Crédit photo : Morgan Wallen Twitter

Morgan Wallen a terminé 2021 au sommet des charts hip-hop grâce à sa collaboration avec Lil Durk, « Broadway Girls ».

Le morceau est sorti juste avant les vacances de Noël et a dominé les charts. Suite à ce succès, Wallen est apparu dans un talk-show Clubhouse animé par Druski pour discuter de la victoire – et l’incident d’insultes de février n’a pas été évoqué une seule fois. Au lieu de cela, Variety rapporte que la conversation s’est concentrée sur l’avenir des croisements country/hip-hop, la pêche et les rencontres.

Au cours de la conversation, Wallen admet qu’il aime la musique hip-hop et que Moneybagg Yo est son rappeur préféré actuel. Interrogé sur son collaborateur idéal, Wallen avait quelques rappeurs en tête.

« J’aime Moneybagg ; il est définitivement au sommet de la liste », a déclaré Wallen à Druski. « Mais comme dans l’ensemble, j’essaie de penser non seulement au passé – Kendrick Lamar serait plutôt cool. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il écoutait, Wallen se penche sur ses favoris hip-hop de Spotify. « Honnêtement, mes meilleurs trucs sur Spotify étaient tous hip-hop, Moneybagg est probablement mon préféré. Et j’ai écouté beaucoup de Young Dolph – RIP. J’ai écouté le nouvel album de Drake. J’écoute Kanye ; J’ai écouté un peu mais de Gunna. Je l’aime assez bien.

Druski a poursuivi la conversation en demandant à Morgan Wallen comment la collaboration hip-hop « Broadway Girls » a pris vie.

« Cette chanson est en quelque sorte sortie cet été, et j’étais vraiment, vraiment, vraiment excité », dit Wallen. « Durk a commenté sur mon Instagram, alors je l’ai contacté. Moi et lui avions parlé un peu tout au long de l’année et avons développé une sorte d’amitié.

Alors que les animateurs se sont abstenus de faire référence à la controverse sur les insultes du début de l’année, le public a posé des questions à ce sujet. « Sur ‘Good Morning America’, vous avez promis environ 500 000 $ à des associations caritatives Black Lives Matter. Comment avez-vous choisi les associations caritatives ? a demandé un membre du public.

La Black Music Action Coalition a reçu la majorité de ces fonds à 300 000 $. Un autre 100 000 $ est allé à Rock Against Racism et les 100 000 $ restants ont été affectés avant la fin de l’année.