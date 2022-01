Fraîchement sorti de sa collaboration avec Lil Durk, Morgan Wallen envisage une collaboration avec Kendrick Lamar.

Au cours d’une conversation avec Druski au Clubhouse, le crooner country en difficulté a révélé qu’il écoutait principalement du hip-hop et que Moneybagg Yo faisait partie de ses artistes préférés.

« J’adore Moneybagg… Il est définitivement en tête de liste », a déclaré Wallen, selon Variety. « Honnêtement, mon truc préféré sur Spotify était entièrement hip-hop. … Moneybagg est probablement mon préféré. Et j’ai écouté beaucoup de Young Dolph – RIP. J’ai écouté le nouvel album de Drake. J’écoute Kanye. … J’ai écouté un peu de Gunna. Je l’aime assez bien.

Mais lorsqu’on lui a demandé avec qui il aimerait le plus collaborer, il a jeté son dévolu sur le roi Kendrick. « Mais comme dans l’ensemble, jamais… J’essaie de penser non seulement au passé… Kendrick Lamar serait plutôt cool », a-t-il ajouté.

Une collaboration avec Kendrick pourrait être un long shot car le rappeur de Compton a déjà fermé un fan blanc pour avoir chanté le N-word sur scène lors d’un festival de musique en Alabama.

Bien que sa controverse sur le mot N n’ait pas été évoquée pendant Clubhouse, on a demandé à Wallen comment son record de crossover country / hip-hop avec Durk, « Broadway Girls », s’était réuni.

« Durk a commenté mon Instagram…. Alors je l’ai frappé », a-t-il déclaré. « Moi et lui avions parlé un peu tout au long de l’année et avons développé une sorte d’amitié. »

Wallen a posté un extrait de la chanson sur Instagram et cela a attiré l’attention de Durk. « Je me suis dit : « Je ne sais pas si vous êtes sérieux [about collaborating] ou pas, mais voici quelques versions.’ Et il a pris la chanson… J’ai dit : ‘Je ne vais pas sortir d’album avant un moment. Si vous voulez juste jeter ça sur le vôtre, allez-y. Alors il l’a fait et je suis super excité à ce sujet.

« Broadway Girls » connaît un bon départ, faisant ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs. Cela survient moins d’un an après la diffusion d’une vidéo de Wallen utilisant le mot N après une soirée bien arrosée avec des amis. Au milieu de la controverse, il a été suspendu par sa maison de disques et les stations de radio ont cessé de diffuser sa musique, mais son album Dangerous: The Double Album est toujours resté l’album le plus vendu de 2021.