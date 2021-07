Morgan Wallen est l’artiste le plus vendu de 2021 dans toutes les catégories

Morgan Wallen est facilement l’artiste le plus vendu en 2021 dans toutes les grandes catégories de ventes, selon les données qui viennent d’être publiées.

L’année a été extrêmement mouvementée pour Morgan Wallen, même s’il semble que la controverse se traduise par de sérieuses ventes. Selon les données de vente du premier semestre aux États-Unis publiées ce matin par MRC Data (anciennement Nielsen Music), Morgan Wallen a facilement dominé la liste des ventes pour 2021, battant des concurrents comme Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Pop Smoke, The Weeknd, Dua Lipa, Taylor Swift et Ariana Grande.

En fait, les ventes de Morgan Wallen ont facilement battu la concurrence. Selon le décompte, Wallen’s Dangerous: The Double Album a enregistré 2 108 millions de ventes d’équivalents d’albums, ce qui est un composite calculé de flux de musique à la demande, de visionnages de vidéos YouTube, de ventes d’albums physiques et numériques et d’autres formats comme les téléchargements de chansons. Ce décompte global bat facilement la deuxième place Olivia Rodrigo de 740 000 unités (SOUR de Rodrigo a terminé la première moitié avec 1,367 million d’unités équivalentes à l’album, selon le MRC).

D’autres ne se sont pas approchés: Justice de Justin Bieber a terminé à la troisième place avec 962 000 équivalents albums, Aim for the Stars Shoot for the Moon de Pop Smoke a enregistré 948 000 et After Hours de The Weeknd a terminé la période avec 832 000.

Morgan Wallen domine également dans toutes les autres catégories, y compris les ventes d’albums, les chansons en streaming et le streaming vidéo.

Selon l’ensemble de données du MRC, les ventes d’albums de Wallen ont dépassé 241 000 unités, ce qui couvre les vinyles, les CD et les « albums équivalents en streaming ». Cela domine facilement la concurrence, et Wallen a également apprécié les avances béantes dans le streaming audio et le streaming vidéo (par exemple, Spotify et YouTube, respectivement).

La seule catégorie que l’album de Wallen n’a pas battu la concurrence était les ventes de chansons. Dans ce domaine, Dua Lipa a facilement remporté le gâteau, The Weeknd et Justin Bieber battant également Wallen. Dans l’ensemble, cependant, l’image de milieu d’année était celle d’une domination totale pour Wallen.

C’est doublement impressionnant étant donné que Wallen a été effectivement annulé début février de cette année.

C’est à ce moment-là que Morgan Wallen a prononcé le mot n à l’extérieur de sa résidence à Nashville. L’insulte a été filmée par un voisin et publiée rapidement par TMZ. Après que la vidéo soit devenue virale, Wallen s’est retrouvé arraché à pratiquement toutes les grandes stations de radio, plateformes de streaming et remises de prix. William Morris Endeavor, qui a supervisé la carrière de tournée lucrative de Wallen, a rapidement abandonné l’artiste, et Wallen a finalement annulé toutes ses dates de tournée estivale.

La plupart ont prédit que Wallen avait été terminé après ce point, bien que l’exact opposé se soit produit. Les fans de Wallen ont protesté contre l’annulation et les streams de Dangerous ont commencé à monter en flèche. Finalement, les stations de radio country ont réintégré la musique de Wallen dans leurs listes de lecture alors que les fans continuaient de se retirer vers les plateformes de streaming. Même Spotify a commencé à réintégrer Wallen dans certaines de leurs listes de lecture de renom et a coordonné une édition spéciale Dangerous avec l’aide du label de Wallen, Big Loud/Republic (Republic Records fait partie d’Universal Music Group).

Incidemment, Big Loud a également réintégré Wallen après avoir temporairement “suspendu” l’artiste, une décision conçue pour surmonter la controverse tout en conservant l’une des stars les plus lucratives de l’industrie.