L’album de Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album atteint sa 10e semaine consécutive à la première place – établissant un nouveau record.

Selon Billboard, l’album a terminé la semaine du 11 mars avec 69 000 équivalents d’albums. C’est le premier album à passer ses dix premières semaines au sommet des charts depuis 1987. L’album Whitney de Whitney Houston était alors en tête des charts. Le seul autre album à obtenir cette distinction est Songs in the Key of Life de Stevie Wonder en 1976/1977.

L’album de Morgan Wallen est également le premier album à passer dix semaines consécutives à la première place au total depuis le 21 d’Adele en 2012. Dangerous rejoint les rangs de seulement quatre albums country qui ont passé au moins dix semaines au n ° 1 depuis que Billboard a commencé ses charts en 1956.

Albums country avec 10 semaines de haut niveau Garth Brooks – Ropin ‘the Wind (18 semaines ’91 / ’92) Billy Ray Cyrus – Some Gave All (17 semaines ’92) Taylor Swift – Fearless (11 semaines ’08 / ’09) Morgan Wallen – Dangerous (10 semaines 2021) Le succès de Morgan Wallen dans les charts avec Dangerous fait suite à une controverse d’annulation.

Une vidéo de Wallen utilisant l’insulte en n mots a fait surface sur les réseaux sociaux. Wallen a présenté de longues excuses pour la vidéo et a promis qu’il était prêt à faire face aux conséquences de ses actes. «J’ai un facteur à demander; J’apprécie ceux qui voient encore quelque chose en moi et qui m’ont défendu, mais pour aujourd’hui, ne le faites pas », a déclaré le chanteur dans une vidéo.

« J’avais tort. C’est à moi d’en prendre possession et j’accepte pleinement toutes les sanctions auxquelles je suis confronté », poursuit-il. Sa déclaration est intervenue au milieu des radios et des services de streaming de musique comme Spotify tirant ses chansons de leurs playlists. Mais après que ses ventes ont explosé en raison de la controverse, les chansons de Wallen ont lentement fait leur chemin. Cependant, Spotify refuse de rajouter la musique de Wallen à sa liste de lecture « Hot Country ».

Le contrat de Wallen avec son label, Bid Loud, a été suspendu indéfiniment après l’incident. L’Academy of Country Music a révélé qu’il n’était pas éligible aux ACM Awards. Son contenu et ses apparitions ont également été supprimés de la CMT et de la Country Music Association.

La séquence de Wallen au sommet des classements touche peut-être à sa fin. Le nouvel album de Justin Bieber, Justice, a fait ses débuts vendredi et pourrait détrôner l’actuel roi de la musique country. Les ventes de l’album sont en baisse de 10% d’une semaine à l’autre, donc la tendance semble toucher à sa fin. La plus grosse baisse provient des ventes d’albums réelles, qui ont chuté de 30% alors que la controverse s’est refroidie dans l’esprit des fans de country.