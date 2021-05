Morgan Wallen joue à l’improviste au bar de Nashville appartenant à Kid Rock

Morgan Wallen a surpris une foule avec une performance inopinée dans un bar de Nashville appartenant à Kid Rock.

L’apparition au honky-tonk est la première que la star de la country assiégée ait fait depuis son départ. Une vidéo de Wallen utilisant une insulte raciale est devenue virale plus tôt cette année, provoquant une réaction massive. L’étiquette de Wallen l’a mis sur l’étagère du fond et plusieurs cérémonies de remise de prix ont refusé de le laisser participer.

Maintenant, des vidéos sur les médias sociaux montrent Wallen devant la foule de Nashville. Kid Rock a lancé le spectacle avec une performance de «Picture», avant d’annoncer un invité spécial pour la nuit. Les fans rassemblés dans le bar ont commencé à crier «Morgan! Morgan! Morgan!” au sommet de leurs poumons, avec des hululements résonnant dans la foule alors que le battage médiatique grandissait. Wallen est apparu sur scène pour chanter «Whiskey Glasses» et a suivi avec une performance de «Wasted on You».

«Tout le monde était simplement abasourdi», déclare Daniel Kensy, l’un des participants du week-end. «Morgan voulait vraiment jouer sa musique pour les gens. Je pourrais certainement le sentir; le sentiment général était formidable.

Wallen a suscité la controverse en déclarant qu’il ne se produirait pas cet été. La performance du bar Morgan Wallen Kid Rock n’était pas prévue, selon son porte-parole.

Wallen a présenté des excuses pour avoir utilisé l’insulte raciale et a déclaré qu’il prenait du temps pour réévaluer. «J’ai utilisé une insulte raciale inacceptable et inappropriée que j’aimerais pouvoir reprendre», a déclaré le chanteur en février après que la vidéo soit devenue virale. «Il n’y a jamais d’excuses pour utiliser ce type de langage. Je tiens à m’excuser d’avoir utilisé ce mot sincèrement. Je promets de faire mieux.

Wallen a annulé ses projets d’ouverture pour la tournée Proud to Be Right Here de Luke Bryan. La tournée était initialement prévue pour l’été 2020, mais a été repoussée en raison de la pandémie. Wallen s’est également éloigné de la programmation de plusieurs festivals de musique country, comme Rolling Loud. Jensen Sussman, un porte-parole de Wallen, a déclaré que sa performance au bar Kid Rock à Nashville n’était pas prévue.

Il est déjà venu au bar du centre-ville pour jouer avec le groupe house. Il a également été arrêté au bar après avoir été expulsé en mai 2020. Il a été accusé d’intoxication publique et de conduite désordonnée. La police de Nashville a déclaré que Wallen avait été expulsé du bar pour avoir donné des coups de pied dans des objets en verre. Wallen s’est ensuite battu verbalement avec des gens qui passaient par là alors qu’il sortait du bar – sous le regard des agents.