Morgan Wallen lève 725 000 $ pour les victimes des inondations au Tennessee

Morgan Wallen a collecté 725 000 $ avec un concert à guichets fermés au profit des victimes des inondations du Tennessee.

Le concert-bénéfice acoustique « Morgan Wallen and Friends » s’est tenu au Marathon Music Works de Nashville le 8 septembre. L’événement a permis de récolter 725 000 $ pour la Community Foundation of Middle Tennessee et le Tennessee Emergency Response Fund afin d’aider les victimes des inondations dans l’État.

Le concert était animé par Theo Von et mettait en vedette Wallen & Friends, dont Hardy, Dierks Bentley, Cole Swindell, Lainey Wilson, Ernest, Ben Burgess, Lathan Warlick et Jared Mullins avec l’invité surprise Breland.

Les artistes ont commencé la soirée avec des chansons en petits groupes qu’ils ont écrites et enregistrées. Une vente aux enchères en direct a eu lieu entre les tours, puis Morgan Wallen est monté sur scène avec Bentley, Hardy et Swindell. Wallen a joué plusieurs de ses tubes, notamment :

« Plus que ma ville natale » « Verres à whisky » « Sans cœur » « Chasin’ You » « Du sable dans mes bottes »

Après la représentation, Wallen a invité le vice-président des services aux donateurs de la Community Foundation of Middle Tennessee à présenter l’argent collecté.

“C’est le plus d’argent récolté jusqu’à présent pour notre fonds, et cela va faire une grande différence”, a déclaré Amy Fair. “Et lorsque nous donnerons de l’argent aux organisations, nous leur ferons savoir combien d’entre vous se soucient d’elles et cela signifiera le plus.”

“Eh bien, tout d’abord, merci beaucoup les gars d’être ici”, a déclaré Wallen au public. « La plupart d’entre vous savent probablement que je suis un garçon du Tennessee. Je suis né et j’ai grandi dans le Tennessee et j’en suis fier.

“Les gens ici comptent tellement pour moi et je regardais les nouvelles et lisais des articles et j’ai lu des histoires qui m’ont vraiment touché le cœur et m’ont donné l’impression que cela aurait pu être ma ville natale.”

«Je voulais faire quelque chose à ce sujet – juste voir des gens blesser un homme. Personne n’aime voir ça et nous allons essayer de faire quelque chose ce soir », a déclaré Morgan Wallen à l’audience massive.

Jusqu’à présent, la Community Foundation of Middle Tennessee a levé 1,7 million de dollars au profit des victimes des inondations et de la récupération. L’organisation distribue des subventions d’un montant total de 200 000 $ à 11 organisations à but non lucratif de la région qui aident ceux qui participent aux efforts de rétablissement et de secours.

La première phase d’assistance fournira des services tels que de la nourriture, un logement temporaire, le nettoyage des débris, l’hébergement des animaux, des conseils et des services de santé mentale. Le CFMT a accepté des dons de 49 pays différents à travers le monde.