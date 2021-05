Morgan Wallen ne se fait pas abandonner par son label, Big Loud / Republic

Après une suspension de plusieurs mois, Morgan Wallen a maintenant reçu l’aval du PDG de Big Loud, Seth England.

Au lieu d’être abandonné, Morgan Wallen semble maintenant prêt à reprendre son travail avec Big Loud Records, qui est en partenariat avec la division Republic Records d’Universal Music Group. La réintégration officielle de Wallen n’est pas claire, bien que le PDG de Big Loud, Seth England, ait maintenant choisi de soutenir publiquement le plus grand artiste de son label.

En réalité, il n’était pas clair si le label avait jamais cessé de travailler avec Wallen dans les coulisses, bien que Big Loud ait publiquement “ suspendu ” l’artiste après avoir été filmé en train de proférer une insulte raciale à l’extérieur de son domicile en février.

«À la suite des événements récents, Big Loud Records a pris la décision de suspendre indéfiniment le contrat d’enregistrement de Morgan Wallen», a déclaré le label après l’incident. «Republic Records soutient pleinement la décision de Big Loud et convient qu’un tel comportement ne sera pas toléré.»

Maintenant, l’Angleterre a changé l’air de son label. Dans une photo Instagram publiée avant le week-end, l’Angleterre a annoncé Wallen comme l’un des chanteurs les plus talentueux de la musique country. Posant à côté de Wallen et de la légende de la country Ronnie Dunn de Brooks & Dunn, en Angleterre, a déclaré: «Deux des meilleurs chanteurs à avoir jamais marché sur la musique. Une image de liste de seaux dont je n’avais jamais pensé avoir besoin jusqu’à présent. La voix qui m’a fait découvrir la musique country… et la voix qui me permet de continuer.

Cette approbation retentissante ressemble au début d’une réintégration pour Wallen, ce que l’Angleterre a martelé dans la section des commentaires. Un fan a fait remarquer: «J’adore la façon dont vous avez été aux côtés de Morgan Wallen tout ce temps. Big Loud ressemble à une grande famille », à laquelle l’Angleterre a répondu:

“Nous sommes. La famille reste par famille. La responsabilité est puissante. L’annulation est une pente glissante. Jamais même traversé notre esprit parce que nous connaissons son vrai moi.

Cependant, ce n’est pas exactement comme ça que les choses se sont passées entre Big Loud et Wallen.

Big Loud a largué la bombe à suspension assez rapidement, puis est resté silencieux sur la question pendant des mois. L’Angleterre n’est réapparue que ce mois-ci – près de trois mois et demi plus tard – pour soutenir publiquement Wallen. Appeler cela «la famille reste par la famille» semble exagéré, bien qu’il soit tout à fait possible que l’Angleterre se soit coordonnée avec Republic et Universal Music Group sur la suspension.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que Wallen aille quelque part, bien que le plan de rentrée reste flou. À l’heure actuelle, Wallen reste effacé du site Web de Big Loud Records, et il ne semble pas que Big Loud préconise son artiste avant les grands conglomérats de radio, les principaux agents de tournée ou les services de streaming. Mais ils ne se débarrassent certainement pas de Wallen, et peuvent être en train de renouveler ou d’étendre tranquillement leur contrat avec l’artiste.

En effet, il est apparu que Big Loud travaillait sur les canaux promotionnels pendant la “ suspension ”, et le groupe d’étiquettes pourrait être à la recherche d’un morceau de la future carrière de concert de Wallen. À la suite de la controverse de Wallen, le gros frappeur Willam Morris Endeavour (WME) a ​​laissé tomber Wallen, et l’artiste a depuis annulé toutes ses dates de tournée estivale.

Mais cela ne signifie pas qu’une tournée massive n’est pas planifiée pour 2022. En effet, la carrière de Wallen est en plein essor depuis des mois après les retombées, malgré – ou à cause – d’un boycott de masse par les stations de radio diffusées, en ligne et par satellite, sans parler des suppressions de listes de lecture par les plateformes de streaming Spotify et Apple Music. Même les récompenses ont interdit Wallen, bien que l’annulation coordonnée semble avoir provoqué une augmentation record des ventes et une demande refoulée pour les futures dates de concerts.

En ce qui concerne le calendrier des tournées estivales, Morgan Wallen devait à l’origine ouvrir pour Luke Bryan. Mais maintenant, une tournée des arènes en tête d’affiche est une possibilité très réelle.