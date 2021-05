Morgan Wallen n’est plus suspendu par Big Loud / Republic

Big Loud / Republic a désormais levé la suspension de Morgan Wallen, selon une réintégration discrète émise ce matin (18 mai).

La semaine dernière, nous avons signalé pour la première fois que Morgan Wallen n’était pas abandonné par son label Big Loud, qui est en partenariat avec le principal label Republic Records / Universal Music Group. Aujourd’hui, Wallen a été officiellement réintégré par Big Loud après une suspension qui a duré près de quatre mois.

Big Loud n’a pas publié d’annonce à ce sujet, bien que le label ait discrètement réincorporé Morgan Wallen dans sa liste d’artistes en ligne plus tôt dans la journée. Cela fait suite aux commentaires très favorables du PDG de Big Loud, Seth England, qui a récemment loué les talents musicaux de Wallen et déclaré que «l’annulation est une pente glissante». Quelques jours plus tard, Big Loud a payé la note lors d’une sortie de golf d’anniversaire avec Wallen, qui vient d’avoir 28 ans.

Début février, Big Loud a officiellement suspendu Wallen après avoir été filmé en train de proférer une insulte raciale à l’extérieur de sa résidence à Nashville. D’autres ont rapidement annulé l’artiste, notamment Spotify, Apple Music, Pandora, SiriusXM, Willam Morris Endeavour, l’Academy of Country Music et presque toutes les stations de radio country d’Amérique. Cela suffirait à tuer la plupart des carrières, bien que l’annulation n’ait servi qu’à augmenter la popularité de Wallen et ait déclenché le début d’une série record de ventes d’albums.

En dehors des ventes d’albums, la base de fans de Wallen a fait beaucoup de bruit après l’annulation de masse. Plusieurs stations de radio ont rapporté avoir reçu des appels en colère de fans de Wallen, dont la plupart ont menacé de laisser tomber les stations qui avaient supprimé Wallen de leurs listes de lecture. Par ailleurs, les fans de Wallen ont protesté contre l’exclusion du chanteur des ACM Awards et des Billboard Music Awards en installant d’énormes panneaux d’affichage à Nashville et à Los Angeles juste avant les événements.

On ne sait pas ce qu’impliquait réellement la «suspension» de Big Loud.

Peu de temps après l’annonce, une page dédiée à Wallen’s Dangerous: The Double Album est apparue sur Spotify, ce qui suggérait fortement l’implication des membres du personnel de Big Loud. Il est également probable que Big Loud ait continué à gérer les tâches de backend pour Wallen, y compris la comptabilité des redevances et les consultations avec l’artiste.

Maintenant, tout cela revient à être au-dessus du tableau, bien qu’il ne soit pas clair si Republic Records et son parent, Universal Music Group, sont prêts à faire des mouvements similaires. À l’heure actuelle, Republic maintient toujours une page d’artiste pour Wallen, bien que le chanteur reste absent de la liste des artistes de Republic.

Si les autres emboîtent le pas et “ annulent ” Morgan Wallen, on ne sait pas non plus, bien que Big Loud puisse déclencher un effet domino.

Il y a plusieurs jours, Pandora, propriété de SiriusXM, a levé son interdiction de Morgan Wallen, potentiellement en réponse à l’attrition des fans de musique country. Cela fait suite à une position adoucie de Spotify, qui a réintégré Wallen dans un certain nombre de listes de lecture de pays, mais s’est arrêté avant de réintégrer Wallen dans sa liste de lecture de marque Hot Country, qui compte des millions d’adeptes.

D’autres ne sont toujours pas prêts ou ne veulent pas assouplir leurs interdictions de Wallen. Cela comprend la plupart des grandes stations de radio, qui sont contrôlées par une petite cabale de sociétés mères. SiriusXM est également en marge de ses stations de radio par satellite, et William Morris Endeavour a probablement rompu définitivement sa relation d’agence de tournée avec l’artiste.