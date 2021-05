Morgan Wallen officiellement disqualifié par les CMA Awards

Le conseil d’administration de la Country Music Association a officiellement disqualifié Morgan Wallen de sa prochaine cérémonie de remise des prix en novembre. Mais ils autorisent une éligibilité limitée pour permettre aux collaborateurs de Morgan de gagner des distinctions.

La Country Music Association (CMA) est maintenant la dernière organisation de l’industrie de la musique à annuler Morgan Wallen. L’Association a officiellement disqualifié le chanteur country de ses prochains CMA Awards en novembre, une décision qui suit de près les disqualifications de l’Academy of Country Music (pour les ACM Awards) et des Billboard et Dick Clark Productions (pour les Billboard Music Awards). Les membres de l’AMC commenceront à voter le 6 juillet.

La Country Music Association a permis une éligibilité limitée à Wallen dans certaines catégories «collaboratives», en particulier pour permettre aux co-créateurs de gagner des distinctions. «Le conseil d’administration a voté pour modifier l’admissibilité aux prix CMA 2021 de Morgan Wallen», a envoyé l’organisation ce matin. “[Wallen] seront éligibles dans les catégories qui honorent les œuvres artistiques (catégories Single, Song, Album, Musical Event et Music Video of the Year), afin de ne pas limiter les opportunités pour les autres collaborateurs crédités. Il ne sera pas éligible pour une nomination dans les catégories d’artistes individuels (catégories Artiste et chanteur masculin de l’année). »

L’Association n’a pas précisé pourquoi Morgan Wallen était bloqué, mais les raisons sont sans aucun doute liées à la déclaration de Wallen d’une insulte raciale au début de février.

Wallen a été enregistré en train de dire le mot n pour s’adresser à un ami à l’extérieur de son domicile à Nashville, et a depuis été retiré par la plupart des grandes stations de radio, les chaînes de radio par satellite Sirius XM et Country Music Television, entre autres. De plus, Wallen a été effacé des principales listes de lecture de pays sur Spotify, Apple Music et d’autres plates-formes de musique en streaming, et a été licencié par l’agent de tournée William Morris Endeavour.

Mais beaucoup sont maintenant en train de rompre les rangs avec l’annulation massive de Wallen. Sous la forte pression des auditeurs, un certain nombre de stations de radio country ont repris la musique de Wallen et Pandora (qui appartient à Sirius XM) a réintégré l’artiste dans ses stations de radio.

Peut-être plus particulièrement, le label de Wallen, Big Loud / Republic (UMG), a officiellement réintégré le chanteur après l’avoir suspendu début février. Avant cette réintégration, le PDG de Big Loud, Seth England, a déclaré que «l’annulation est une pente glissante» tout en confirmant que son label considérait Wallen comme une famille (même si nous ne savions pas que les membres de la famille pouvaient être «suspendus»).

La Country Music Association ne ressent évidemment pas la même chose – et n’est certainement pas prête à pardonner au chanteur.

Au lieu de cela, l’Association devra prétendre que Wallen – qui est de loin l’artiste country le plus titré de 2021 – n’existe pas lors de leur remise de prix de novembre. À ce stade, on ne sait pas si le nom de Wallen sera même mentionné pendant l’émission, même s’il gagne dans l’une de ses catégories collaboratives éligibles.

Auparavant, la Country Music Association avait essentiellement effacé Wallen de l’existence lors de leur remise de prix d’avril. De même, les prochains Billboard Music Awards retireront également Wallen de sa présentation de haut niveau, bien que Billboard et Dick Clark Productions incluent Wallen dans ses listes de nomination, qui sont déterminées par les classements des graphiques et les données de vente.

L’impact sur les cotes d’écoute des Billboard Music Awards et des CMA Awards pourrait être sévère. Auparavant, les ACM Awards avaient subi les cotes les plus basses de leur histoire, dans le cadre d’un plongeon plus large dans les cotes des récompenses. Il est difficile de déterminer si la disqualification de Wallen a joué dans ce résultat, bien qu’un certain nombre de fans de Wallen aient exhorté le boycott de la série.