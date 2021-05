Morgan Wallen officiellement réintégré par Pandora après une interdiction de trois mois

Pandora Radio, propriété de SiriusXM, a maintenant levé son interdiction de trois mois sur la musique de Morgan Wallen, selon plusieurs rapports de fans.

L’interdiction de Morgan Wallen a été levée à un moment donné vendredi après-midi (14 mai), selon de nombreux rapports (et captures d’écran associées) de fans inconditionnels. La plate-forme de radio en streaming, qui appartient maintenant à Sirius XM Holdings Inc., a d’abord retiré Wallen de ses chaînes début février après que le chanteur ait été filmé en train de proférer une insulte raciale à l’extérieur de son domicile. Peu de temps après l’incident, Pandora a nettoyé toutes les pistes de Morgan Wallen de son service, même des stations de Morgan Wallen.

À ce stade, on ne sait pas si SiriusXM prévoit un rétablissement similaire sur ses chaînes de radio par satellite. Une annonce officielle n’a pas été publiée à ce sujet – et ne sera peut-être jamais publiée. En effet, il est possible que Pandora espérait réintégrer tranquillement Wallen dans ses listes de lecture pour apaiser les auditeurs en colère.

Auparavant, un certain nombre de stations de radio avaient déclaré avoir été inondées d’appels de fans en colère de Wallen après avoir supprimé la musique du chanteur de leurs émissions. Actuellement, la plupart des stations de radio américaines bloquent toujours la musique de Wallen, même si un certain nombre ont rétabli les morceaux du chanteur en réponse aux fortes protestations des fans.

On ne sait pas si Pandora a perdu des auditeurs à la suite de l’interdiction de Wallen, bien que l’attrition des auditeurs reste un problème sérieux pour la plate-forme de radio en ligne. Alors que des concurrents comme Spotify, Apple Music et Amazon Music continuent de rassembler de nouveaux utilisateurs et abonnés, Pandora perd des auditeurs depuis des années. Au cours des deux dernières années seulement, Pandora a perdu plus de 10 millions d’utilisateurs actifs, une situation qui a probablement rendu difficile l’aliénation d’une grande partie des fans de musique country.

La nouvelle de la réintégration de Pandora suit de près un changement de ton du label de Wallen, Big Loud Records.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Big Loud, Seth England, a ouvertement exprimé son soutien à Wallen, avant de payer la note d’une coûteuse sortie de golf d’anniversaire pour le chanteur. Big Loud, qui est en partenariat avec Republic Records et Universal Music Group, n’a pas encore officiellement réintégré Wallen après avoir suspendu le chanteur en février.

D’autres plateformes jouent avec les réintégrations. Spotify, par exemple, a réintégré Wallen dans quelques listes de lecture de pays. Mais Spotify s’est arrêté avant de réintégrer le chanteur dans sa liste de lecture phare, Hot Country, qui attire des millions de fans de country.

Par ailleurs, Morgan Wallen a décidé d’annuler l’intégralité de son itinéraire de tournée d’été à la suite de la controverse. Cela comprenait un certain nombre de dates de festivals country et une ouverture de tournée entière pour Luke Bryan. On ne sait pas quand Wallen reprendra ses projets de tournée, bien qu’il y ait actuellement des rumeurs sur une possible tournée des arènes en tête d’affiche en 2022.