Morgan Wallen Radio joue à 2 800 % après le rétablissement des grandes stations

Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé pour la première fois que les principaux conglomérats de radio basés aux États-Unis réintégraient discrètement Morgan Wallen dans leurs listes de lecture de radio country. Maintenant, nous voyons les premières données de rotation après ces mouvements.

Les principaux conglomérats de radio basés aux États-Unis ont commencé à réintégrer Morgan Wallen dans leurs listes plus tôt ce mois-ci, mais ont refusé de confirmer ces décisions publiquement. Maintenant, les données confirment en effet que Wallen n’a pas été interdit par les propriétaires de stations d’entreprise iHeartRadio (iHeartMedia), Cumulus Media, Cox Radio (Cox Media Group), Audacy et Alpha Media, entre autres.

Selon les données partagées par Billboard, Wallen reçoit désormais 2 900 tours par semaine sur toutes les stations de radio nationales, contre moins de 100 écoutes en février. C’est une augmentation considérable d’au moins 2 800 %, avec d’autres gains probables. Bien sûr, la chute s’est produite après que Wallen a été filmé en train de prononcer le mot n après une nuit ivre de fête devant son domicile à Nashville, un événement qui a provoqué des annulations massives par presque toutes les stations de radio d’Amérique. Cela a également entraîné des suppressions par plusieurs émissions de récompenses, Country Music Television, Spotify, Apple Music, Pandora, SiriusXM, William Morris Agency et autres.

En effet, les retombées pour Wallen ont été rapides et la baisse des pièces radio a été sévère. Après avoir enregistré régulièrement plus de 10 000 rotations hebdomadaires sur plusieurs chansons menant à l’incident, les lectures des chansons de Wallen sont tombées à deux chiffres, selon les données récemment publiées. Incidemment, une poignée de stations de radio indépendantes ont réintégré Wallen à partir de mars, augmentant légèrement ces chiffres, bien que l’impact sur les rotations plus larges ait été négligeable sans la participation de méga-conglomérats comme iHeartMedia.

Au cours de cette période, nous avons également signalé que les stations de radio faisaient face à de lourdes plaintes de la part des fans de country – en particulier des fans inconditionnels de Morgan Wallen. Dans certains cas, les directeurs de programmes ont signalé que les auditeurs menaçaient d’arrêter complètement d’écouter leurs stations, tout en promettant également de passer à des plateformes comme Spotify ou Apple Music pour obtenir leur dose.

Alors que ces deux plateformes de streaming ont supprimé Wallen de leurs listes de lecture country de renom, elles n’ont pas supprimé sa musique. Le résultat est que les flux à la demande de la musique de Wallen ont augmenté. En conséquence, le dernier album de Wallen, Dangerous: The Double Album, a passé plus de dix semaines au sommet de plusieurs classements d’albums (et n’a jamais quitté le top 10 depuis).

Mais malgré les fortes augmentations, Wallen est toujours considérablement en dessous de ses chiffres d’avant le scandale.

Alors que près de 3 000 tours sont certainement substantiels pour n’importe quel artiste, c’est toujours 70 % en dessous des niveaux précédents de Wallen. Ce niveau indique que les principaux conglomérats radio testent toujours les eaux sur Wallen, en particulier pour des signes de refoulement contre le chanteur. Cependant, en l’absence de tout contrecoup sérieux, les jeux de Wallen continueront probablement à augmenter.

Incidemment, une autre grande « station de radio » – Pandora – a également « discrètement » réintégré Morgan Wallen en mai. Cette décision, également signalée en premier par Digital Music News, était probablement une réponse aux plaintes des auditeurs et aux préoccupations concernant l’attrition. Le parent de Pandora, SiriusXM, n’a cependant pas encore réintégré le chanteur country.

