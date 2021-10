Morgan Wallen reçoit d’énormes applaudissements en tant qu’invité surprise au concert d’Eric Church

Morgan Wallen est un frère, ce n’est donc pas un choc qu’il ait reçu une réception sauvage sur scène samedi soir dans la ville de l’amour fraternel.

Wallen était un invité surprise lors de la Église Éric concert. Wallen est monté sur scène et a dit à la foule nombreuse : « Qu’est-ce qui se passe, Philadelphie ?!!?

Church avait chanté la chanson de Wallen, « Sand in My Boots », quand Wallen est sorti sous les applaudissements et les acclamations,

Le duo a ensuite chanté d’autres chansons de Wallen, notamment « Whiskey Glasses », « Somebody’s Problem », « Silverado for Sale » et « Quittin’ Time ».

C’est un couple intéressant. Wallen a longtemps appelé Church son héros musical – et Chruch a même offert des mots d’encouragement après Wallen a laissé tomber le n-mot après une nuit de fête.

Church a déclaré à l’époque: « C’était indéfendable … J’ai eu le cœur brisé quand c’est arrivé. Je pense que Morgan essaie de travailler là-dessus et sur lui-même. Et j’espère qu’il le fera. » Wallen a disparu de la vue pendant plusieurs mois pour y faire face.

Wallen se prépare pour 4 spectacles cet automne… 2 en Alabama, un en Géorgie et un autre au Tennessee.

Comme vous le savez… Wallen était radio gelée hors du pays, des salles de concert et des cérémonies de remise de prix après le scandale, mais ses ventes de disques ont en fait augmenté.