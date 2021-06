Morgan Wallen réintégré par iHeartRadio, Cumulus et les stations de radio Cox

Morgan Wallen est maintenant réintégré par les principaux conglomérats de radio qui l’ont interdit en février.

Le mois dernier, nous avons signalé pour la première fois que Pandora avait discrètement réintégré Morgan Wallen dans ses stations de radio en ligne personnalisées. Aujourd’hui, moins de quatre mois après avoir banni l’artiste de leurs émissions, les grands conglomérats de radio emboîtent le pas. Selon plusieurs conseils de sources de l’industrie et de fans, Morgan Wallen est maintenant réintégré dans les listes de lecture des radios country à l’échelle nationale, avec potentiellement des centaines de stations levant leurs interdictions.

À ce stade, on ne sait pas combien de stations de radio country réintègrent Wallen. Mais les stations country appartenant aux principaux conglomérats iHeartRadio (iHeartMedia), Cumulus Media, Cox Radio (Cox Media Group) et Alpha Media ont maintenant été confirmées comme diffusant des chansons de Wallen.

Cela inclut certaines stations très importantes, dont KPLX 99.5 ‘The Wolf’ à Dallas-Ft. Worth, TX (appartenant à Cumulus Media), WSIX ‘The Big 98’ à Nashville (appartenant à iHeartMedia), KKBQ ‘The New 93Q’ à Pasadena, TX (appartenant à Cox Media Group) et KUPL ‘98.7 The Bull’ dans Portland, OR (propriété d’Alpha Media).

Nous avons également reçu des informations selon lesquelles Wallen aurait retrouvé le chemin des stations appartenant à Beasley Broadcasting Group et Audacy (anciennement Entercom Communications), mais nous n’avons pas pu confirmer des stations spécifiques à l’heure de la presse.

Il convient également de noter que Cumulus Media Group – qui a été le premier à interdire Wallen en février – a discrètement réintégré le chanteur depuis mars. À la mi-mars, environ 45 jours après le retrait public de Wallen par le conglomérat de stations de radio, des chansons du chanteur sont apparues sur les stations membres 92.3 KRST à Albuquerque, NM et 105.5 WYTM à Fayetteville, TN. Il n’est pas clair que ces réintégrations aient été approuvées par les supérieurs de Cumulus, ou qu’il s’agissait simplement d’affiliés rompant les rangs.

La liste des stations rajoutant Wallen pourrait se compter par centaines, mais encore une fois, il est trop tôt pour obtenir un décompte complet. Mais sur la base de la première liste, il semble qu’iHeartMedia lève unilatéralement son interdiction. Depuis ce soir, une longue liste de stations iHeartRadio diffusent activement la musique de Wallen, notamment WIKX ‘Kix 92.9’ à Charlotte Harbor, Floride ; K102 à Minneapolis; 99,5 WGAR à Cleveland, OH ; US103,5 à Tampa, Floride ; Pays 92,5 dans le Connecticut ; 101,7 « Le taureau » à Boston.

Des stations de radio plus petites et indépendantes ont rétabli Wallen il y a des mois. Cela inclut Knoxville, TN 96.7 Merle FM, qui a remis Wallen dans une rotation intense après avoir appris que 92% des auditeurs ont voté pour réintégrer l’artiste country. Et une poignée de petites stations de radio country ont refusé de supprimer Wallen en premier lieu. Mais le rétablissement par des conglomérats comme iHeartMedia signifie que des centaines de stations sont maintenant de retour à bord, et inversant radicalement leur position antérieure sur Wallen.

Et ne vous y trompez pas : ces conglomérats radio ont agi rapidement et de manière décisive pour retirer Wallen après que le chanteur a été filmé en train de prononcer le mot n devant son domicile début février.

Dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise divulgué le 3 février, Cumulus Media a informé toutes les stations membres que Wallen devait être supprimé « sans exception ». L’e-mail, dont le titre était marqué ” EXTRÊMEMENT IMPORTANT “, indiquait en partie : ” Malheureusement, la star de la musique country Morgan Wallen a été filmée dimanche soir en utilisant une insulte raciale. À compter de maintenant, nous demandons que toute la musique de Morgan Wallen soit supprimée de nos listes de lecture sans exception. Plus à venir.”

Au-delà de cet e-mail, Cumulus n’a fait aucune déclaration publique à ce sujet. Mais d’autres conglomérats ont publié des déclarations claires déclarant que Wallen était rapidement éliminé de leurs stations. Cela a été considéré comme un coup mortel potentiel pour Wallen, sur la base de l’influence sérieuse que les stations de radio country exercent encore.

Mais peut-être que tirer Wallen a révélé à quel point la concurrence existe pour les auditeurs. Peu de temps après l’interdiction, les flux de chansons de Morgan Wallen ont augmenté sur Spotify, Apple Music et d’autres plateformes en ligne. Même Pandora a été forcée de céder, très probablement pour endiguer un exode de fans de country en colère.