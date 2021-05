Morgan Wallen se produit au bar de Nashville de Kid Rock ⋆ .

Morgan Wallen, ici en janvier 2021, est revenu sur scène mercredi pour la première fois depuis sa controverse d’insultes raciales. (Photo: . pour Ryman Auditorium)

Morgan Wallen a surpris la foule au bar Kid Rock à Nashville mercredi soir avec une performance de deux chansons. Le retour du chanteur country sur scène intervient moins de quatre mois après avoir été filmé en utilisant une insulte raciale.

Wallen, 28 ans, a chanté «Whiskey Glasses» avec un groupe sur scène, suivi d’une performance acoustique de sa chanson à succès «Wasted On You». Kid Rock a également fait une apparition. À en juger par l’accueil très chaleureux que l’ancienne star de Voice a reçu au Big Honky Tonk & Steakhouse, la tournée de retour de Morgan Wallen est en cours.

«Tout le monde était juste terrassé», a déclaré un participant au Tennessean, révélant que la foule avait scandé «Morgan! Morgan!” à un moment donné. «Morgan voulait vraiment jouer sa musique pour les gens. Je pouvais vraiment le sentir … le sentiment général était formidable.

Wallen, l’une des étoiles montantes les plus en vogue de la musique country, s’est excusée en février d’avoir utilisé le N-word. Le mois dernier, il a dit aux fans qu’il prévoyait de continuer à s’absenter pour s’améliorer.

«Je voulais vous faire savoir que j’ai pris quelques mois et que j’ai l’impression d’avoir vraiment travaillé sur moi-même», a déclaré Wallen sur les réseaux sociaux. «Je suis fier du travail que j’ai accompli et reconnaissant à bien des égards d’avoir eu le temps de le faire. … J’ai trouvé que ce séjour était très précieux pour moi à bien des égards, mais je sens que j’en ai besoin d’un peu plus, et par conséquent, je ne jouerai pas de dates de tournée cet été.

Après qu’une vidéo de Wallen utilisant l’insulte raciale ait été divulguée, il a été abandonné par les stations de radio et son contrat d’enregistrement suspendu – mais sa carrière n’a pas complètement pris un coup.

L’album de Wallen, Dangerous: The Double Album, a battu des records, passant 10 semaines consécutives au numéro 1. Les fans ont acheté des panneaux publicitaires pour soutenir le chanteur avant les Academy of Country Music Awards en avril et ils l’ont fait à nouveau avec les Billboard Music Awards 2021. (BBMA) au coin de la rue.

Un panneau publicitaire soutenant Wallen est apparu à Los Angeles lundi et restera en place jusqu’au 24 mai, un jour après les BBMA. Wallen est nominé pour six prix, dont celui du meilleur artiste des ventes de chansons, du meilleur artiste country, du meilleur artiste masculin country, du meilleur album country et de la meilleure chanson country. Dick Clark Productions a annoncé précédemment que Wallen ne serait pas inclus «dans la série à quelque titre que ce soit (exécution, présentation, acceptation).» Les fans de Wallen essaient de faire une déclaration sur l’annulation de la culture avec le panneau d’affichage, selon une femme qui s’est entretenue avec Music Mayhem.

