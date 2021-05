Morgan Wallen se rapproche de la réintégration par son label, Big Loud / Republic

Après une suspension de plusieurs mois, Morgan Wallen assiégé est maintenant adopté par son label, Big Loud Records et son PDG, Seth England.

Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé pour la première fois que le PDG de Big Loud Records, Seth England, avait apporté son soutien de manière inattendue à Morgan Wallen. Maintenant, il semble que l’Angleterre déroule le tapis rouge pour Wallen avec une somptueuse sortie de golf pour son 28e anniversaire et se prépare à réintégrer complètement le chanteur dans la liste de son label.

«Joyeux anniversaire, Bub», a posté l’Angleterre à côté d’un instantané de Wallen flanqué de plus d’une douzaine d’employés de Big Loud.

Cela fait suite à un article jaillissant publié plus tôt cette semaine par l’Angleterre, qui a félicité Wallen sur Instagram comme l’un des plus grands chanteurs country du monde. «Deux des meilleurs chanteurs à avoir jamais marché sur la musique», a écrit England à côté d’une photo de lui-même, Wallen et Ronnie Dunn de Brooks & Dunn. «Une image de liste de seaux dont je n’avais jamais pensé avoir besoin jusqu’à présent. La voix qui m’a fait découvrir la musique country… et la voix qui me permet de continuer.

La rafale de messages de soutien représente un renversement brutal par rapport à une déclaration précédente de Big Loud, qui est en partenariat avec le principal label Republic Records / Universal Music Group. «À la suite des récents événements, Big Loud Records a pris la décision de suspendre indéfiniment le contrat d’enregistrement de Morgan Wallen», déclarait sombrement le label début février. «Republic Records soutient pleinement la décision de Big Loud et convient qu’un tel comportement ne sera pas toléré.»

Cet «incident» et le «comportement» associé sont désormais tristement célèbres.

Dans un clip vidéo largement diffusé, Wallen a prononcé le mot n à un ami à l’extérieur de sa résidence de Nashville. La vidéo est rapidement devenue virale et a conduit à des annulations par presque toutes les grandes stations de radio américaines ainsi que SiriusXM, Spotify, Apple Music, Pandora et William Morris Endeavour. La plupart de ces annulations sont toujours en vigueur, bien que Spotify ait quelque peu assoupli son interdiction de liste de lecture et qu’une poignée de stations de radio aient réintégré le chanteur dans leurs émissions.

Big Loud a également suspendu Wallen, mais semblait travailler son artiste de renom dans les coulisses. Cela incluait probablement la prise en charge d’une page d’album Spotify dédiée pour Wallen’s Dangerous: The Double Album, ainsi que la prise en charge des dates de tournée à venir (Wallen a depuis annulé tous ses spectacles d’été).

Maintenant, il semble que Big Loud ne cache plus son soutien à Wallen, bien que l’artiste reste toujours absent du site Web du label. Incidemment, Wallen a toujours une page active sur le site Web de Republic Records, bien qu’elle ne soit liée à aucun endroit du site (bien qu’elle puisse être recherchée sur Google).

De plus, ni Big Loud, Republic, ni Universal Music Group n’ont publié de déclaration officielle à ce sujet. Le moment exact où Wallen sera rétabli par Big Loud / Republic n’est pas clair, bien que basé sur le fort soutien de l’Angleterre, le mouvement semble imminent.