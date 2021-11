Morgan Wallen s’exprime après l’interdiction et la perte des CMA Awards

Morgan Wallen dit qu’il est « béni » malgré la perte d’un prix de la Country Music Association et son interdiction de la cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue à Nashville mercredi soir.

La star controversée de la musique country – qui a été mêlée à un scandale d’insultes racistes – s’est adressée à Twitter quelques minutes seulement après avoir échoué à remporter le prix de l’album de l’année de la CMA.

« Je me réveille chaque matin et je remercie le Seigneur pour mes bénédictions. Demain matin, ce ne sera pas différent. Je vous aime tous », a tweeté le joueur de 28 ans à ses 534 000 abonnés, effaçant sa perte.

Les organisateurs de la CMA ont interdit à Wallen d’assister à la cérémonie fastueuse, mais ont tout de même permis à son deuxième album, « Dangerous », d’être nominé dans la catégorie Album de l’année.

« Dangerous » était le disque le plus vendu parmi les nominés, mais le crooner a perdu face à l’album de Chris Stapleton « Starting Over ».

La semaine dernière, Wallen a remporté les CMA Awards après l’annonce de son interdiction de l’émission.

« PSA : tout le monde est le bienvenu pour assister à mes émissions », a-t-il écrit sur Twitter.

Le crooner country est sous le feu des critiques depuis février lorsque TMZ a publié une vidéo de la star en train de dire à un ami de « prendre soin de ce connard » après une soirée à Nashville. Il s’est ensuite excusé

pour l’insulte et a déclaré que la vidéo avait été prise à « l’heure 72 d’un bender de 72 heures ».

Wallen a été exclu de l’agence de talents WME à la suite du scandale. CMT a supprimé ses vidéos, et l’Academy of Country Music et la CMA l’ont interdit de leurs remises de prix. Mais alors que son label, Big Loud Records, a « suspendu » son contrat en février, il a levé l’interdiction en mai.

Les ventes d’albums de Wallen ont grimpé en flèche à la suite du scandale des insultes raciales.

Mais ce n’est pas la première fois qu’il se fait tirer dessus. En fait, le crooner country a une histoire de controverses qui ont fait la une des journaux.

En octobre 2020, il a été retiré de l’émission « Saturday Night Live » après qu’une vidéo de lui dans un bar sans masque ait fait surface au milieu de la pandémie de coronavirus.

En mai 2020, la star née au Tennessee a été arrêtée pour intoxication publique et conduite désordonnée devant le bar Kid Rock à Nashville.

Wallen fait l’objet de tirs depuis février lorsqu’il a été filmé en train de faire une insulte raciale. Banque de photos NBCU via .

Pendant ce temps, les CMA Awards de cette année ont été particulièrement diversifiés cette année, avec de nombreux artistes de couleur qui ont remporté des prix et se sont produits sur scène.

Jimmie Allen n’est devenu que le deuxième artiste noir à remporter le prix du nouvel artiste de l’année – après Darius Rucker il y a 12 ans – et a interprété une interprétation entraînante de son morceau « Freedom Was a Highway ». Jennifer Hudson et Mickey Guyton se sont également produits sur la scène du CMA.

Jennifer Hudson est vue sur scène aux CMA Awards mercredi soir.AP

L’émission a également brisé les barrières en présentant son tout premier baiser homosexuel.

Le chanteur des frères Osborne TJ Osborne – qui est sorti il ​​y a à peine neuf mois – a embrassé son petit ami Abi Ventura pour toute la foule et les caméras à voir après que les crooners frères TJ et John ont remporté le duo vocal de l’année.