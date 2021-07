Morgan Wallen vend la maison où il a été filmé en train de dire le N-Word

Morgan Wallen vient de vendre sa résidence à Nashville où il a été tristement filmé en train de prononcer le mot n, selon des informations publiques sur l’immobilier.

Morgan Wallen a largué la maison rendue tristement célèbre par TMZ, selon des informations publiques sur l’immobilier. L’ancienne résidence Wallen, située au 814B Horner Ave, Nashville, TN 37204, a été vendue le 9 juillet pour 835 000 $, selon des informations récemment publiées par Zillow.

Selon plus de détails par RealTracs MLS, la maison a été mise en vente le 15 juin pour le même prix, avec une offre acceptée le 18 juin. Cela représente un gain de 19,3 % par rapport au prix de vente précédent de 700 000 $, payé le 1er avril 2020. La maison de 4 chambres et 3 salles de bain est située sur un terrain de 2 759 pieds carrés.

La maison en duplex récemment construite offre de nombreux équipements, notamment des planchers de bois franc, des appareils ultramodernes et des vues spacieuses. Il est également situé à proximité des quartiers de Nashville, Melrose et 12 South, bien que cette accessibilité ait pu créer des problèmes de confidentialité pour Wallen à la suite du scandale.

Wallen cherchait peut-être un nouveau départ, ce qui est une bonne nouvelle pour au moins un voisin. Les images de n mots ont peut-être été divulguées par un voisin non identifié mécontent du tapageur Wallen et de ses amis. Si les images étaient conçues pour pousser le chanteur country du bloc, le plan a réussi. Mais la carrière de Wallen a depuis monté en flèche à cause de la controverse.

Bien qu’il ait été abandonné par toutes les grandes stations de radio country en Amérique, abandonné par William Morris Endeavour, annulé par de nombreuses remises de prix et temporairement suspendu par son label, Big Loud/Republic, les ventes d’albums de Wallen ont explosé. Son dernier album, Dangerous: The Double Album, a passé 11 semaines au sommet des charts. C’était également l’album le plus vendu au cours du premier semestre 2021, selon un décompte de MRC Data.

Mais Wallen a contribué une partie de ces gains aux initiatives de justice raciale. Pas plus tard que la semaine dernière, la star country a révélé qu’il avait fait un don de plus de 500 000 $ à la Black Music Action Coalition et à d’autres organisations caritatives similaires. “Mon équipe et moi avons remarqué que lorsque l’incident s’est produit, mes ventes ont augmenté”, a déclaré Wallen à Michael Strahan, intervieweur de Good Morning America.

“Nous avons essayé de calculer combien il a réellement augmenté à partir de cet incident, et nous sommes arrivés à un chiffre d’environ 500 000 $, et nous avons décidé de faire don de cet argent à certaines organisations, la Black Music Action Coalition en étant une.”

Wallen a également effectué l’enregistrement de réadaptation obligatoire, étant donné que l’incident s’est produit alors qu’il était ivre. Au cours de l’interview, Wallen a déclaré qu’il s’était inscrit en cure de désintoxication à San Diego pendant 30 jours. “Juste pour essayer de comprendre pourquoi j’agis de cette façon, ai-je un problème d’alcool, ai-je un problème plus grave”, a expliqué Wallen.