Morgan Wallen vend plus de 700 000 billets pour une tournée dangereuse et ajoute de nouvelles dates

Les fans auraient acheté au nord de 700 000 billets pour le Dangerous Tour 2022 de Morgan Wallen, la grande majorité des 54 concerts programmés de la star du pays ayant été vendus malgré le calendrier de concerts bondé de l’année prochaine.

Le jalon de la vente de billets du Dangerous Tour 2022 a été révélé dans des rapports de points de vente tels que Hits Daily Double. Selon ce dernier, Morgan Wallen – qui a annoncé sa tournée des stades imminente à la mi-novembre – a ajouté des dates de représentation supplémentaires pour le Madison Square Garden de New York et la Crypto.com Arena de LA, en plus des salles de Nashville, Atlanta et Orange Beach.

Et malgré les critiques de certains fans concernant la « tarification dynamique des billets », le joueur de 28 ans aurait vendu jusqu’à présent 48 des 54 dates de la tournée susmentionnées. Compte tenu de l’élan actuel de la série de concerts (ainsi que de la base de fans dévoués de Wallen et du succès commercial correspondant), il semble probable que The Dangerous Tour se vendra entièrement avant son coup d’envoi dans l’Indiana le 3 février.

Témoignant de sa popularité continue – et du programme de concerts rapide de 2022, comme indiqué – le créateur de Dangerous: The Double Album, Morgan Wallen, devrait rester sur la route jusqu’à la fin septembre, clôturant la longue tournée avec une paire de concerts. dans l’arène Crypto.com récemment renommée.

Inutile de dire que les fans n’ont que peu de temps libre – et de revenu disponible – et il vaudra la peine de suivre les effets des deux points sur l’espace de divertissement en direct en 2022. Le directeur de Live Nation, Michael Rapino, a précédemment indiqué que son entreprise avait vendu 22 millions billets pour les spectacles de l’année prochaine à partir de la mi-octobre.

Depuis lors, toutes sortes d’artistes, dont Jack Johnson, Olivia Rodrigo, HAIM, 5 Seconds of Summer, Eddie Vedder, Jazmine Sullivan, Snoh ​​Aalegra, Darius Rucker, Brandi Carlile, Swedish House Mafia et Coldplay, ont annoncé ou prolongé des tournées. (Adele, pour sa part, est sur le point de commencer une résidence à Las Vegas en janvier.)

Uniquement en ce qui concerne la musique country, Keith Urban, né en Nouvelle-Zélande, a commencé le mois de décembre en ajoutant 50 spectacles nord-américains à sa tournée mondiale Speed ​​of Now, qui devrait également emmener le joueur de 54 ans en Océanie et en Europe. Pendant ce temps, Dierks Bentley a renforcé sa tournée Beers On Me avec 21 dates supplémentaires, tandis que Reba McEntire a terminé deux des 25 dates de sa tournée en cours, qui devrait actuellement se dérouler jusqu’à la fin mars.

Bien sûr, les tournées mentionnées ne représentent qu’une partie des nombreuses séries de concerts prévues en 2022, et les promoteurs organisent également un nombre important de festivals de musique. Surtout compte tenu du coût relativement élevé des laissez-passer pour les festivals – et de l’impact de la demande généralisée sur le prix d’admission aux concerts – les fans peuvent devenir de plus en plus sélectifs quant aux événements auxquels ils assistent.