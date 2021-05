Morhaime, cofondateur de Blizzard, conseille le nouveau studio Frost Giant

Le co-fondateur du géant des jeux Blizzard Mike Morhaime (photo) joue un rôle de conseiller dans le nouveau développeur Frost Giant.

Ce studio a été créé en 2020, également par des vétérans de Blizzard, et va apparemment utiliser Unreal Engine 5 d’Epic pour faire son premier jeu.

«Nous sommes très chanceux de pouvoir travailler avec les géants de l’industrie chez Dreamhaven qui ont joué un rôle déterminant dans la création de l’héritage RTS qui a inspiré Frost Giant», a déclaré le PDG de Frost Giant, Tim Morten.

<< Mike Morhaime a contribué à établir une référence pour les jeux de stratégie en temps réel qui n'a pas été surpassée. Il reste engagé avec le genre et la communauté aujourd'hui, et ses conseils seront extrêmement précieux alors que nous travaillons pour apporter des jeux de stratégie en temps réel à un Large public."

Morhaime a ajouté: “L’équipe de Frost Giant a aidé à construire certains des meilleurs jeux RTS de tous les temps. J’ai hâte de voir ce qu’ils vont construire ensuite.”

Morhaime a quitté Blizzard en avril 2019 et a depuis créé une nouvelle entreprise appelée Dreamhaven. Cette équipe comprend deux studios, dont Moonshot – dirigé par des vétérans de Blizzard – tout en soutenant Lightforge Games, qui a été fondé par un ancien membre du personnel du fabricant de World of Warcraft.

Depuis son ouverture en 2020, Frost Giant a attiré 9,5 millions de dollars de financement, dont 5 millions de dollars qu’il a obtenus en mars de cette année. La société a également embauché James Anhalt, ancien ingénieur en chef de StarCraft 2.

