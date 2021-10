Moriah Plath lance de nouveaux cheveux audacieux et annonce des nouvelles majeures dans un aperçu exclusif de la finale

Moriah Plath a de grandes nouvelles pour sa famille – et ce n’est pas seulement sa nouvelle couleur de cheveux audacieuse. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de la finale de la saison Welcome to Plathville de mardi, la jeune fille de 18 ans fait ses débuts en violet vif avant de dire aux parents Kim et Barry Plath qu’elle déménage à Tampa, en Floride, avec son frère Ethan Plath et sa femme Olivia.

« Les cheveux ! Whoa, mec ! Barry raconte à la caméra sa première impression avec les nouveaux cheveux de Moriah. « Mais je veux dire, pour Moriah, c’est Moriah. Je veux dire, elle suivait avec le style Moriah. » Maman Kim ajoute qu’elle pense que le style alternatif de sa fille est « beau », et même Moriah est choquée de voir à quel point accepter sa famille est du changement.

« Il fut certainement un temps où ce serait littéralement une honte. Comme si cela ne serait donc pas accepté », a-t-elle déclaré à la caméra. « Je suis vraiment, vraiment heureux de les avoir poussés d’une manière où ils peuvent maintenant m’accepter, et c’est définitivement quelque chose que je n’ai pas vu venir. Je ne m’y attendais pas. » Quand son père lui demande combien de temps elle s’imagine « être de couleur violette », Moriah répond qu’elle envisage de la garder pendant au moins un an. « Donc, vous êtes là pour le long terme ! » il répond.

Moriah évoque ensuite la vraie raison pour laquelle elle est venue rencontrer toute la famille. « Je suis ici chez mes parents pour dire au revoir à toute ma famille parce que je déménage à Tampa », avoue-t-elle à la caméra. « C’est un peu effrayant, parce que je dois d’une manière ou d’une autre dire à mes parents, comme : ‘Tu peux venir me rendre visite, mais tu ne peux pas rester avec moi et tu ne peux pas vraiment venir chez moi.' »

« Alors j’ai quelque chose à vous dire les gars, et c’est une grande nouvelle », a déclaré Moriah à sa famille. « Je ne serai plus là, je déménage à Tampa avec Ethan et Olivia. » Le déménagement est clairement un choc pour tout le monde, la jeune sœur Lydia fond en larmes lorsque Moriah révèle qu’elle fait le déplacement en seulement deux jours.

« Les cheveux pour moi étaient plus choquants que la nouvelle de son départ pour Tampa », a déclaré Barry. « Parce que j’étais – je vois un peu de moi en elle. Il y a trente ans, j’ai fait mes bagages dans un U-haul et j’ai quitté le Minnesota, j’ai parcouru 1 500 milles à travers le pays et j’ai commencé une nouvelle vie. Alors, quand je vois les enfants partir , je comprends. J’y ai été. À certains égards, je pense qu’elle en a vraiment besoin. » Bienvenue à Plathville diffusé les mardis à 22 h HE